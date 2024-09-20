Профилактика поведенческих факторов риска: табак, алкоголь, наркомания

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Нажимов Шахрух Астана медицина университеті Е.Д.Даленов атындағы ҒЗИ СӨС орталығының басшысы

Злоупотребление алкоголем и наркотиками представляют собой серьезные угрозы для здоровья, способные привести к опасным заболеваниям и сократить продолжительность жизни. Рассмотрим причины, по которым следует избегать этих рисков, и способы их профилактики

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Курение является одной из главных причин хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистых болезней и рака. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от последствий курения умирает более 8 миллионов человек. Многим известно, что курение вредит здоровью, однако не все осознают, насколько это опасно. Оно способствует развитию рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов. Прекращение курения возможно с помощью специализированных программ поддержки или медикаментов, уменьшающих зависимость от никотина. Чем раньше вы примете решение бросить, тем больше шансов сохранить здоровье.

Злоупотребление алкоголем приводит к заболеваниям печени, сердечно-сосудистой системы и психическим расстройствам. Злоупотребление алкоголем становится причиной миллионов смертей по всему миру. По данным ВОЗ, ежегодно от вредного употребления алкоголя умирает более 3 миллионов человек. Чтобы избежать этого, важно придерживаться разумных норм и помнить о потенциальной опасности превышения безопасных доз. Социальные кампании и ограничения на продажу алкоголя — это не только жесткие меры, но и важные шаги к защите здоровья населения.

Наркомания разрушает жизни не только самих зависимых, но и их близких. Наркотики вызывают как физическую, так и психологическую зависимость, что приводит к деградации здоровья и личной жизни. Важно не стесняться обращаться за помощью, если вы или кто-то из знакомых столкнулись с этой проблемой. В настоящее время существует множество центров и программ, предлагающих поддержку в преодолении зависимости и возвращении к полноценной жизни.

Избегание вредных привычек и потенциально рискованного поведения — это выбор в пользу долголетия и здорового образа жизни. Помните: всегда можно сделать первый шаг к улучшению своей жизни.

Ваше здоровье — в ваших руках!

 

 

#наркотики #алкоголь #табак

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