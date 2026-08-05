От жары до града: неустойчивая погода ожидается в Казахстане

Синоптики «Казгидромета» в ближайшие дни рекомендуют жителям нескольких регионов страны не выходить из дома без зонта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы продолжат формировать погоду на севере и востоке Казахстана – ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.

Температурный фон для жителей северных регионов тоже сохранится комфортным – в дневные часы прогнозируется 22-27 тепла.

А вот жителей западных и южных регионов ожидает очередная волна жары: теплые воздушные массы, поступающие с районов Ирана, обусловят повышение температуры воздуха на западе страны до сильной жары 34-39 градусов, а на юге до сильной жары 37-42 градуса.