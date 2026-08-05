В японском зоопарке погибли три львицы

В мире,Погода,Природа
Айман Аманжолова
корреспондент

Предположительно, животные погибли от теплового удара

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Десять из 16 львов в Зоологическом парке Тама с середины июля страдали от «потери аппетита и снижения активности», сообщило руководство. Три львицы умерли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Еще несколько животных находятся на лечении, сообщила во вторник представитель учреждения.

В период с 28 июля по 2 августа самки в возрасте трех, одиннадцати и пятнадцати лет скончались, предположительно, от теплового удара, несмотря на старания работников зоопарка, которые пытались помочь животным.

Вольер со львами, где посетителей обычно катают на «сафари»-автобусах, раскрашенных под зебру, закрыт для публики до особого распоряжения, сообщили в учреждении.

«По словам нашего ветеринара, причиной смерти, предположительно, стал тепловой удар, поскольку у животных были признаки обезвоживания и множественной органной недостаточности», - сообщила AFP представительница зоопарка.

«Хотя считается, что львы устойчивы к знойной погоде, в последние годы смотрители зоопарка усиливают меры, чтобы справиться с японской летней жарой. Здесь она сопровождается высокой влажностью, это отличается от сухого зноя в Африке», - сказала она.

Представитель зоопарка отметила, что в этом году жара «наступила внезапно» после окончания сезона дождей в конце июля.

«Мы еще больше усиливаем меры против жары: поливаем территорию водой, улучшаем вентиляцию, устанавливаем локальные кондиционеры», - добавила она.

В прошлом году Япония пережила самое жаркое за всю историю наблюдений лето, а в последние недели в ряде районов температура поднималась до 40°C. Из-за жары тысячи людей попали в больницы. С 20 по 26 июля с тепловым ударом в больницы доставили почти 18 600 человек; по данным Агентства по управлению пожарами и стихийными бедствиями, 45 из них скончались.

Ежегодно в Японии из-за жары умирают около 1 300 человек, и власти намерены сократить это число как минимум вдвое к 2030 году. Ученые отмечают, что вызванные деятельностью человека изменения климата приводят к участившимся и более интенсивным волнам жары как в Японии, так и в других странах мира.

Максимальная зарегистрированная температура в стране - 41,8 °C - была зафиксирована 5 августа 2025 года в городе Исэсаки к северу от Токио. Из-за высокой температуры власти в последние годы изменяют сроки проведения ряда культурных и спортивных мероприятий.

 

#гибель #Япония #зоопарк #жара #львица

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