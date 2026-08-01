Казгидромет предупредил о сильной жаре, граде и шквалистом ветре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики объявили штормовые предупреждения на 1 августа сразу для большинства регионов Казахстана. В стране ожидаются сильная жара, грозы, град, шквалистый ветер, пыльные бури и чрезвычайная пожарная опасность, передает Kazpravda.kz.

Наиболее высокая температура воздуха прогнозируется в Туркестанской области - до +44 градусов, в Кызылординской области - до +43 градусов, а в отдельных районах Карагандинской области, области Ұлытау и области Абай столбики термометров могут подняться до +41 градуса.

«В ряде регионов ожидаются опасные погодные явления, включая сильную жару, грозы, град, шквалистый ветер и пыльные бури. На большей части территории страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза погоды», - сообщили в Казгидромете.

В Астане во второй половине дня ожидаются дождь, гроза, град, порывы ветра до 20 м/с и жара до +37 градусов. В Алматы воздух прогреется до +37 градусов, при этом сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте прогнозируется жара до +41 градуса, усиление ветра до 20 м/с и также чрезвычайная пожарная опасность.

Сильные дожди с грозами, градом и шквалами ожидаются в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. В Атырауской и Туркестанской областях местами возможны пыльные бури.

По данным синоптиков, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в большинстве южных, западных и центральных регионов страны. В отдельных областях предупреждение будет действовать не только 1 августа, но и в последующие дни.

Специалисты рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать питьевой режим, отказаться от разведения открытого огня и строго соблюдать требования пожарной безопасности.