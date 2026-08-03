Спад жары прогнозирует Казгидромет

Синоптики «Казгидромета» рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток через территорию Казахстана будут смещаться северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Подпитываемый холодными воздушными массами циклон принесет с собой дожди с грозами, в северных, центральных регионах – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града.

Вместе с дождями ожидается и понижение температуры воздуха, в северных регионах столбики термометров в дневные часы зафиксируют 22-27 градусов тепла, а на востоке страны температура понизится от сильной жары 33-38 градусов до комфортных 27-32 градусов тепла.