Был убит подо Ржевом…

На Новопавловском кладбище в Петропавловске состоялся траурный митинг. Здесь же прозвучали строки из знаменитого стихотворения Александра Твардовского: «Я убит подо Ржевом, ⁄В безыменном болоте, ⁄В пятой роте, на левом, ⁄При жестоком налете…»

Это стихотворение как будто о нем, об Иване Филипповиче Сурнине. За четыре дня до своей гибели он написал последнее письмо, в котором попрощался с родными.

Выступая на митинге, председатель Петропавловского городского совета ветеранов Жангельды Тажин сказал:

– Для нашего поколения, я надеюсь, что и для молодежи, священная память о воинах Великой Отечественной войны будет вечно жить в сердцах. Иван Сурнин был призван в 36 лет, будучи знатным механизатором в селе Буденовском. Он храбро защищал подступы к Москве. Самые жестокие бои в 1942 году шли именно подо Ржевом. Благодаря солдатскому медальону российские поисковики нашли останки нашего земляка. В 1926 году у Ивана Филипповича родилась дочь Марья Ивановна, которая похоронена здесь, на Новопавловском кладбище, рядом с ней родные оставили место для отца. Они надеялись, верили, что рано или поздно он тоже найдет упокоение на родной земле. Этот момент настал. Сегодня мы хороним солдата Победы. Пусть земля будет ему пухом!

Заместитель областного совета ветеранов Анатолий Корабельников напомнил, что на фронтах Великой Отечественной войны погибли более 45 тыс. жителей СКО, из них более 16,5 тыс. чис­лятся пропавшими без вести. Таковым до недавнего времени числился и Иван Сурнин.

– Теперь мы знаем, что он не пропал без вести. Он погиб за Родину! – воскликнул Анатолий Корабельников. – Мы стали свидетелями уникального воинского ритуала – захоронения останков солдата. Это второй подобный случай за последние несколько лет.

Захоронение останков Ивана Сурнина прошло по-христианскому ритуалу и с воинскими почестями. После отпевания прозвучал троекратный салют.

Внучка Галина Самсонова сообщила, что у дедушки Вани выросли восемь внуков и еще больше правнуков. Супругу Ивана Сурнина звали Евлампией, она была на три года младше мужа, но замуж после его смерти уже не выходила, а похоронена была в Буденовском.

Документы и останки красноармейца Ивана Сурнина, найденные в урочище Дроничево Тверской области, российские поисковики передали в Посольстве РК в РФ представителям общественного объединения Atamnyn Amanaty, которое осуществляет поисковую работу по установлению мест захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

За четыре года Atamnyn Amanaty удалось установить личности и места захоронения свыше 2 тыс. солдат, а всего более 7 тыс. казахстанцев сегодня ищут погибших предков.

При поддержке Министерства обороны РК из России и Украины доставлены и переданы родным останки 14 казахстанских солдат и офицеров. В 2020 году члены Atamnyn Amanaty совместо с работниками акимата СКО доставили и торжественно захоронили останки солдата Кайыржана Тикшекеева.