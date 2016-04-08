​Быстрее и эффективнее

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В регионе уже в середине 90-х годов появилась возможность перепрофилировать часть поставщиков медицинских услуг, работавших в госсекторе, на частную практику. Врачи открыли свои специализированные кабинеты, через время преобразовали их в отделения, а позже – в частные клиники, которые теперь предоставляют различные услуги, в том числе и по госзаказу. Они успешно работают в рамках государственно-частного партнерства.

– Подоплека создания таких отношений в том, что человеческие ресурсы, которыми обладают частные клиники, начинают работать на государство, – заключил при нашей встрече руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

На основании изменений и дополнений в нормативно-правовых актах, стимулирующих развитие ГЧП, в регионе в прошлом голу внедрили сразу три проекта на 350 млн тенге инвестиций. Благодаря деньгам предпринимателей облздрав открыл в государственных учреждениях в Караганде и Темиртау по офтальмологическому диаг­ностическому центру. Впервые в государственной поликлинике в юго-восточной части Караганды на основе ГЧП открыт кабинет компьютерной томографии.

В текущем году по ГЧП в управлении здравоохранения рассматриваются более 12 проектов. Увеличены и размеры инвестиций: предположительно они превысят 1 млрд тенге.

– Мы провели встречу с инвесторами, партнерами, подтвердившими свое участие. Наши основные требования – все проекты должны быть сданы в 2016 году, есть возможность разместить в них государственный заказ, – уточнил Ержан Нурлыбаев.

Такие решения должны принести населению Карагандинской области доступность к медицинским услугам, которых не хватало на территории региона. К примеру, областной аллергологический центр – нужное учреждение в экологически сложном регионе. Достаточно широко будут представлены компью­терные и ядерно-магнитные резонансные томографы. Исследования на них наиболее достоверные в неинвазивной диагностике. А этих аппаратов в области, где между населенными пунк­тами большие расстоя­ния, не хватает. Нет компьютерного томографа в Балхаше и ЯМРТ в Жезказгане.

Областное управление здравоохранения намерено создать в нынешнем году детский реа­билитационный центр неврологического профиля, где могли бы восстанавливаться дети, в том числе с ДЦП. Проект родился в соответствии с программой «Денсаулық», где один из акцентов сделан на актуальном и приоритетном направлении – реабилитации взрослых и детей.

– Пациентам в стационарах проводят активное лечение, спасают жизнь. Им затем необходимо восстановление, а его получить негде. Быстрое и эффективное решение приносит государственно-частное партнерство. За счет инвестора строится реабилитационный центр, а возмещение его затрат производится государством в виде закупа у этого учреждения услуги для детей всего региона, – разъяснил руководитель областного ведомства.

Для государства это дешевле, чем самому находить ресурсы, строить и обслуживать здание. И когда владельцы капитала приглашаются к сотрудничеству, то им сразу указывается место дислокации медицинского учреждения с учетом потребности населения. Например, во втором полугодии будет открыт офтальмологический центр в Жезказгане. Проблему обес­печения кадрами инвесторы решают сами.

– Раньше обеспеченность врачами и медицинскими сест­рами мы считали только в разрезе государственных клиник. Нам всегда недоставало врачей и медперсонала, – говорит Ержан Шакирович. – Сегодня частные поставщики уверенно заходят на рынок государст­венных услуг и, соответственно, емкость человеческих ресурсов значительно возросла.

По словам организатора здравоохранения, благодаря ГЧП у населения есть возможность получить бесплатные диагностические и хирургические услуги в частных учреждениях. Все потому, что условия, по которым государство продает и покупает услуги, сравнялись. Это начинает отвечать требованиям обеих сторон. Частным организациям есть смысл работать в рамках госзаказа: не то время, чтобы включать сверхприбыли и закладывать крупную маржу в стоимость услуги. Вот и получается, что специалисты, ушедшие когда-то из государственных клиник, сегодня участ­вуют в оказании медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.