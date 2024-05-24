Быстрое разрушение глобальной архитектуры безопасности отметил Токаев

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как он заметил, взаимное недоверие между державами углубляется

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках государственного визита Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе своего выступления глава государства обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски.

"Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что "дивиденды мира", полученные после Холодной войны, иссякают. Поскольку мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений. Несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов. Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше подрывают глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну", – считает Токаев.

Глава государства убежден, что никакие "добрые услуги" по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества.

"Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. Несколько десятилетий назад мы встретили эпоху после Холодной войны с надеждой и оптимизмом, представляя себе процветающее будущее. Однако сегодня это видение омрачено надвигающимися угрозами и всепроникающим чувством обреченности. Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Это безотлагательная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества. Я твердо убежден, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны", – сказал президент.

В преддверии Саммита будущего ООН, который состоится в сентябре 2024 года, он призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанного на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности.

"Приверженность Казахстана к многостороннему подходу непоколебима. В этом году мы председательствуем в шести международных структурах: Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской организации по продовольственной безопасности и Международном фонде спасения Арала. Ни для кого не секрет наличие крупных пробелов в системе глобального управления. COVID-19 показал, что странам важно "строить мосты, а не стены", чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них – ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 

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