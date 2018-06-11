Быть настоящим патриотом

В качестве доказательства могу привести яркий пример, событие, которое произошло во время командировки на юге нашей страны. Мои собеседники, коренные жители Южно-Казахстанской области, после небольшого разговора спросили у меня: «Действительно ли в агрофирме «Родина» пристоличного региона ежегодно строятся многоквартирные дома, коттеджи со всеми удобст­вами для молодых кадров?» Услышав положительный ответ, они с нескрываемым удивлением посмотрели на меня и невольно покачали головами.

Эталон труда

В действительности сегодня одноименный округ нашего райо­на стал признанным уголком человеческого благополучия, эталоном труда. Благодаря смекалке руководителя и успешным делам тружеников в ТОО «АФ «Родина» постоянно внедряются в жизнь самые перспективные и инновационные программы, нацеленные на развитие сельско­хозяйственной отрасли. Хочу привести слова гениального ученого Альберта Эйнштейна: «Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами».

Каждый приезд Главы госу­дарст­ва в сельский округ Родина был отмечен новыми достижениями. С тех пор произошли большие изменения в жизни передового хозяйства нашего района. Например, в 2015 году был введен в экс­плуатацию зерновой терминал, рассчитанный на 20 тыс. тонн.

В рамках программы ФИИР руководство хозяйства реализовало запуск ветроэнергетической установки мощностью 750 кВт. В текущем году начнется строи­тельство второго генератора. Благодаря дешевой электроэнергии ТОО «АФ «Родина» сэкономило немало средств.

По словам заместителя гене­рального директора Андрея Павловича Веревкина, ежегодно агро­фирму пристоличного райо­на посещают более 100 тыс. зарубежных делегаций, не говоря уже о представителях дальних и ближних регионов Казахстана.

Вместе с сельчанами

Уместно, наверное, подчерк­нуть, что Иван Адамович одновре­менно со строительством самых необходимых произ­водственных объектов не упускает из виду и решение социальных вопросов своих сельчан. На территории округа городского типа действует водопровод с разводящими сетями. Все дороги и тротуары села асфальтированы, установлены современные энерго­сберегающие уличные фонари. А самое главное – в отличие от других усадеб райо­на здесь все дома подключены к центральной котельной.

Во всех делах Сауэра можно увидеть пример благородства и настоящего патриотизма. Здесь, несмотря на сложности рыночного времени, ежегодно строятся новые здания, проводится реконструкция социаль­но-культурных объектов. В 2017 году Иван Адамович для учеников начальных классов сделал пристройку к основной школе с отдельным входом, со всеми удобствами для малышей. Отремонтированы по европейским стандартам здания Дома культуры, врачебной амбулатории и детского сада. Не зря, наверное, Дом культуры округа Родина на республиканском конкурсе был признан самым лучшим и завоевал Гран-при.

Сауэр с первого дня на посту руководителя агрофирмы поставил вопрос ребром: постоян­но повышать качество жизни тружеников села. Для облегчения жизни людей он сделал чрезмерно много. Иначе сказать нельзя. Во всех сферах жизни для жителей организованы большие скидки и льготы. По этой причине руководству суперсовременного предприятия звонят, пишут письма абсолютно чужие люди с единственной просьбой – взять на работу. Выбор есть, но нельзя ошибиться.

– Любой руководитель не сможет достичь намеченных целей без сильных кадров, – говорит Иван Адамович. – Талант каждого хозяйственника – в умении выбора и расстановке креативно мыслящих молодых специалис­тов. И это касается не только нас, но и глав сел и районов, которые хотят после себя оставить доб­рый след. Глобальные перемены, происходящие в Родине, берут свое начало именно от таких требований.

Не постесняюсь повторить: Родина по-настоящему являет­ся поселком городского типа. Кто сомневается, пусть приедет и все увидит в действительности. В каких селах можно увидеть зоопарк, крытый хоккейный корт европейского типа, парк культуры и отдыха и, наконец, современную библиотеку с просторным читальным залом!? Такого нет даже в крупных городах, не говоря уже о районах Казахстана…

Проводить спортивные олимпиады, спартакиады стало нас­тоящей традицией родинцев. Ежегодно из фонда агрофирмы выделяются солидные денежные средства для стимулирования увлеченных людей, в особеннос­ти молодежи округа.

На балансе ТОО «АФ «Родина» находятся также ДЮСШ и музыкальная школа. В ближайшее время Иван Адамович намерен открыть в Зеленом Гае многофункциональный культурно-досуговый центр. В новом комплексном здании будут работать кафе, рассчитанное на 150 мест, спортивный зал с тренажерным оборудованием. В актовом зале будут заниматься участники местной самодеятельности.

Социальная ответственность бизнеса, о чем постоянно напоминает Нурсултан Абишевич Назарбаев, здесь на виду. Как было сказано выше, для молодежи и вновь прибывших специа­листов Сауэр построил 28 коттеджей и 8-квартирный дом. В наступившем году новоселье отпразднуют жители еще двух аналогичных многоэтажек.

Средств не жалеть!

Строительный отряд села работает на опережение времени. После сдачи нового объек­та в селе Зеленый Гай по утвержденному графику ТОО в срочном порядке возьмутся за реконструкцию школьной столовой в центральной усадьбе. В связи с ростом численности детей здесь также произойдет реконструкция актового зала. До начала учебного года строители намерены увеличить число ученических классов и туалетных комнат.

Для повышения жизненного тонуса родинцев Иван Адамович средств не жалеет. В округе ежегодно появляются 2–3 парка с зелеными насаждениями. Например, с наступлением весны жители села посадили около 50 тыс. деревьев и кустарников различных видов. Благополучие основано на развитии перспективной аграрной отрасли.

– Производительность труда на одного работающего в агрофирме составила 35 тысяч долларов, – рассказывает Иван Адамович. – В течение суток мы производим около 35 тонн молочной продукции.

Ежегодно хозяйство в бюджет Целиноградского района в виде налога перечисляет 200 млн тенге. Кроме этого, ТОО «Астана-Нан», один из соучредителей которого – Иван Сауэр, на счет фискальных органов района переводит 1,5 млрд тенге из своего собственного дохода.

Дорогу осилит идущий

Жизнь не раз доказывает нам, что дорогу осилит только идущий человек. Главное качество характера Ивана Адамовича – не боится трудностей. Более 30 лет он работает руководителем агрофирмы «Родина». Высокая эрудиция, деликатность и профессионализм в работе помогают ему в сложной ситуации решить неожиданно возникшие самые проблемные вопросы.

Признанный лидер аграрной отрасли Казахстана – агрофирма «Родина» наладила выпуск новых брендовых продуктов питания, аналогов которым нет в постсоветских государствах. Сегодня у астанинцев большим спросом пользуются новые виды продукции ТОО «АФ «Родина»: топ­леное молоко, сыворотка, кефир «Юбилейный» и симбиотический напиток «Нәр».

Риск – благородное дело. В сложных ситуациях на смелые и неожиданные поступки способны только самые ответственные, предприимчивые и решительные люди. Именно такой человек – Иван Адамович Сауэр. Он отдыхает тогда, когда берется за следующую работу. И это стало главным мерилом его жизненной позиции.