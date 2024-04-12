«Бюджет народного участия»: онлайн-голосование проходит в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В акиматах пяти районов столицы продолжается третий этап проекта «Бюджет народного участия» - онлайн-голосование за лучшие предложения.

По данным акимата, в районе Есиль из 30 поступивших заявок экспертный совет, состоящий из общественных деятелей, активных жителей и ветеранов, допустил к голосованию 11 проектов. Остальные не соответствовали требованиям. В числе идей, которые прошли на стадию голосования, – благоустройство дворов, обновление внутридворовых площадок: детских игральных зон, футбольных полей, спортивных и тренажерных сооружений для взрослого населения.

По району Сарыарка граждане подали 72 заявки. 63 самых лучших предложения допустили к этапу голосования. Проекты для голосования по району разделены на 3 категории: до 40, до 100 и свыше 100 квартир.

По району Нура эксперты посмотрели 21 заявку. Среди них не только обновление детских площадок, но и установка дополнительных опор освещения, озеленение территории и организация внутриквартальных проездов. К голосованию допустили 11 предложений.

Голосование с 5 апреля также стартовало в районах Алматы и Байконыр. По району Алматы поступила 171 заявка, из которых 160 допущено на голосование. В районе Байконыр было 25 проектных предложения, жителям теперь следует проголосовать за лучшие из 22 допущенных проектов.

«Голосовать могут совершеннолетние жители, которые имеют временную или постоянную прописку в районах, за проекты которых они отдают голоса. С этого года в рамках совершенствования процесса участия граждан в управлении и развитии своих территорий внедрено голосование также через мобильное приложение eGov mobile, для этого нужно пройти авторизацию через ЭЦП или другие способы. Голосование также проводят и на сайтах акиматов районов», — проинформировали в городской администрации.

Регистрация на сайте, которую можно пройти с помощью ЭЦП, digital ID, QR-code, логин и пароль.