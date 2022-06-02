Бюст Абая установили в Нью-Дели

В индийском городе Нью-Дели, в сквере Сан Мартин Парк, состоялась торжественная церемония открытия бюста великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Мероприятие прошло с участием заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, Государственного министра иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи, а также представителей дипломатического корпуса.

"Абай не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Он призывал людей осваивать науку, приобщаться к знаниям, прославлял инновации и созидание. Наследие Абая представляет огромную ценность не только для нашей страны, но и для всего человечества", - сказал Бахыт Султанов.

Он отметил, что установка бюста казахского просветителя на родине Махатмы Ганди имеет глубокое символическое значение. Идеи, которые проповедовали Абай и Ганди, тесно переплетаются между собой.

"Так, у степного гения есть крылатая фраза: "Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, добрым нравом". Эти качества ценил Махатма Ганди, который сформулировал свою мысль так: "Ваши убеждения становятся вашими мыслями, ваши мысли становятся вашими словами, ваши слова становятся вашими действиями, ваши действия становятся вашими привычками, ваши привычки становятся вашими ценностями, ваши ценности становятся вашей судьбой", - сказал министр.

Бахыт Султанов отметил, что установка бюста Абая будет способствовать дальнейшему укреплению духовного сотрудничества между двумя странами. Стороны продолжат развивать сотрудничество в области образования, науки и культуры.

Торжественное мероприятие посвященное открытию бюста Абая в г.Нью-Дели состоялось в рамках визита делегации Республики Казахстан в Индию для участия в 14-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Индия.