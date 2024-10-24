Бюст Абаю открыли в Татарстане

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В столице Татарстана состоялась торжественная церемония открытия бюста великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита президента Казахстана в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября.

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, генеральный консул Республики Казахстан в городе Казань Ерлан Искаков, председатель союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдуллин, а также общественность города и представители национально-культурной автономии казахов.

Министр культуры и информации Аида Балаева назвала открытие памятника в Казани наглядным примером вечной дружбы, взаимного понимания и духовного родства между народами.

«Весьма символично, что сегодняшнее событие проходит в рамках саммита содружества государств – БРИКС. Это, несомненно, придает ему особый колорит, укрепляя и углубляя культурные связи между нашими странами. Мир Абая – это не просто духовное богатство всех тюркских народов. Это по истине достояние всемирного наследия! Пусть крепнет дружба и развивается культурное взаимообогащение между нашими народами», - сказала Аида Балаева.

Памятник выдающегося мыслителя установлен в Казани на пересечении улиц Назарбаева и Качалова. Автор бюста - скульптор, член союза художников Республики Казахстан Нурбол Калиев.

«Отрадно, что развивая дружбу с Россией, Казахстан проявляет искренний интерес к Татарстану и нашей культуре. Не случайно, что бюст Абая установлен именно в этом сквере, рядом со скульптурой «Тайказан», символизирующей гостеприимство, которая была передана Казахстаном в дар Казани в 2018 году. В России чтят и помнят великого казахского поэта. В столице нашего государства установлен памятник, а в ряде российских городов имеются улицы, названные именем Абая Кунанбаева. Сегодняшнее мероприятие является результатом многолетних плодотворных деловых и культурных связей, в которых важнейшее место занимает духовное единство казахского и татарского народа», - сказала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Торжественное мероприятие завершилось церемонией возложения цветов к памятнику казахского поэта.

#Минкультуры #Татарстан #бюст Абая

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