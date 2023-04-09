Бывшему председателю СПК Актобе продлили срок ареста

Срок ареста Ермеку Имантаеву продлили. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы по Актюбинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Диапазон ".

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Ермека Имантаева по постановлению специализированного следственного суда взяли под арест 10 февраля сроком на 2 месяца до 8 апреля.

Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями.

Злоупотребляя должностными полномочиями, он незаконно реализовал своим аффилированным лицам земельный участок по заниженной стоимости, причинив ущерб государству в размере 199,4 млн. тенге.

"Инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до 7 лет с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности. Досудебное расследование продолжается", - говорится в пресс-релизе Антикоррупционной службы по Актюбинской области.

Ермек Имантаев с 2002 по 2004 год был акимом Актюбинской области, после этого был переведен госинспектором Государственной инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК.

С 2010-го он трудился в различных структурах в Астане. В ноябре 2019 года Ермек Имантаев вернулся в Актобе, его назначили руководителем СПК Актобе, где он проработал до марта 2021 года.