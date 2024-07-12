Cчитающая себя плохой мамой павлодарка хотела прыгнуть с 9-го этажа

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Женщину спасли от трагического случая павлодарские полицейские, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

Минувшей ночью около 13:30 в опорный пункт полиции забежала женщина и сообщила, что на девятом этаже из окна дома 101/2 по улице Естая, женщина собирается спрыгнуть. Участковые Асет Курмангалиев и Ильяс Камерден побежали по указанному адресу.

«Подбегая к дому, заметил, что в проеме подъездного окна стоит женщина. Снизу жильцы кричали ей, чтобы она одумалась. Не теряя времени, мы бегом по лестнице поднялись на девятый этаж. Чтобы не испугать, стали с ней разговаривать, спросили, как ее зовут, откуда она, что случилось. Пока она отвечала на вопросы, мы подошли поближе, попросили ее посмотреть на нас. Она нагнулась и посмотрела на нас. Я попросил ее подать мне руку, и мы затянули ее в подъезд», – рассказали блюстители порядка. 

Спустившись, женщина стала говорить, что она плохая мама и никогда не станет хорошей. Как выяснилось, у отчаявшейся мамы один ребенок, поводом для такого поступка послужили личные переживания после родов.

Полицейские передали ее специалистам органов здравоохранения.

#суицид #спасение #полицейские #попытка

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