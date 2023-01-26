Час на дорогу

Для устойчивости системы нужны демократические институты
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Свет наших газет
Битвы за плей-офф
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Про WRO, роботов и новых друзей
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Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
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Поступок настоящего воина
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Скользкая дорога к знаниям
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова