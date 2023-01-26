Час на дорогу

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На востоке страны возобновили субсидируемые регулярные авиарейсы между Усть-Каменогорском и Зайсаном.

До лета в расписании значится по три рейса в неделю Ан-24, с началом сезона отпусков – по четыре. Авиа­маршрут в 500 км занимает час, тогда как на автомобиле на дорогу уходит 7–8 часов. С учетом выделенных субсидий стоимость билета для взрослых составляет 12 тыс. тенге, для детей – 6 тыс. тенге.

Сейчас в административном цент­ре отдаленного Зайсанского района планируют работы по удлинению взлетно-посадочной полосы аэродрома, установке светосигнального оборудования, а также расширению пропускной способности воздушной гавани.

#дорога

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