Башенный кран упал на стройке в Астане

Недвижимость, Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Предварительная причина аварии – перегруз.

Фото: пресс-служба Комитета промышленной безопасности МЧС РК

На строительстве жилого комплекса в городе Астане обломилась башня крана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Инцидент произошел утром 19 апреля в Астане, в жилом массиве «Комсомольский» по улице Акын Сара. Как сообщается, на строительном участке ТОО Inshaat Invest во время подъема груза обломилась секция башенного крана, владельцем которого является ИП Капитал. По предварительным данным, причиной аварии стал перегруз.

Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности по Астане. Будет создана комиссия по расследованию аварии. Результаты расследования в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

#Астана #МЧС РК #строительство #авария #Комитет промышленной безопасности

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