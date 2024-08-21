Часть трассы Уральск-Атырау должны завершить до конца года – депутат

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Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Снежанна Имашева ознакомилась с ходом работ по реконструкции автомобильной дороги «Барбастау – Ақжайық – Индер»

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В Западно-Казахстанской области на сегодня доля автодорог республиканского значения в нормативном состоянии составляет 73%, а местного значения – 52%. Для решения проблемы в текущем году запланирован ремонт свыше 576 км дорог всех значений на общую сумму порядка 85 млрд тенге. В частности, на реконструкцию трассы «Барбастау – Ақжайық – Индер» предусмотрено 8,3 млрд тенге. Успеют ли подрядчики сдать дорогу в эксплуатацию до конца этого года, проверила депутат Снежанна Имашева.

Местные жители неоднократно обращались в акимат, в областной филиал партии с обоснованными жалобами на качество трассы. Поверхность ремонтируемой дороги неровная и напоминает волну, на дороге довольно много глубоких ям и выбоин. Кроме того, свою лепту внесли и недавние паводки, которые повредили дорожное полотно. Во время предвыборной кампании партия обещала строительство и модернизацию дорог. Депутаты во время поездок по регионамконтролируют исполнение предвыборной программы. Мы проверяем, как подрядные организации соблюдаютграфики, чтобы сдать объект вовремя. Всего в рамках нашей предвыборной программы в регионе до 2027 года будет отремонтировано 700 км дорог, – сказала она.

Планируется, что трасса «Барбастау – Ақжайық – Индер» соединит не только город Уральск с восьмью населенными пунктами, но и проложит прямое сообщение с Атырауской областью. Работы возобновлены после корректировки проекта и должны быть закончены до конца этого года. Местные жители с нетерпением ждут новой автомагистрали, но при этом высказывают свои замечанияо текущем состоянии дороги.

Когда тут едут две встречные машины, поднимается пыль столбом, что грозит ДТП для следующих за ними автомобилей. Нужно поливать водой. И когда пойдёт дождь, думаем машины здесь будут застревать. Пусть сейчас хотя бы насыпят здесь щебень, – говорит житель села Шагатай Бауыржан Айбеков.

Генеральным подрядчиком объекта является компания «Uniserv». Ее директор Динмухаммед Сатбаев заверил, что несмотря на трудности, дорогу сдадут до конца текущего года.

Ранее за 2019–2023 годы в регионе было отремонтировано более 1 тысячи км дорог. В результате нормативное состояние доведено с 28 до 52 процентов. Также отремонтировано около 900 км дорог районного значения и внутрипоселковых дорог.

#мажилис #депутат #AMANAT #дорога

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