Чай и кофе подорожали в Казахстане

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В Казахстане кофе вырос в цене сразу на 20%, чай подорожал на 14% за год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По данным аналитиков, по итогам июня стоимость кофе выросла на 1,2% за месяц, в то время как чай подорожал лишь на 0,2%. За год кофе подорожал на 20%, а чай — на 14%.

В региональном разрезе самый высокий годовой рост цен на кофе был отмечен в Туркестанской области — сразу на 40,5%, далее идут Акмолинская и Мангистауская области — плюс 38,5% и 36,1% за год соответственно.

Отмечается, что чай заметнее всего подорожал в Кызылординской области (на 28,7% за год), также среди антилидеров Шымкент (на 27,2%) и Абайская область (на 21,4%).

Самый большой рост в секторе этих тонизирующих напитков отмечен для растворимого кофе: сразу плюс 20,1% за год.

Кофе в зернах и молотый вырос в цене на 18,5%, зеленый чай — на 17,1%, черный байховый чай — на 13,7% за год.

Вместе с тем, производство переработанных чая и кофе за январь-май 2023 года составило 8,7 тыс. тонн, что сразу на 35,2% больше по сравнению с январём-маем 2022 года. Годом ранее производство, напротив, показывало спад на 18,2%.

В региональном разрезе более половины производства чая и кофе пришлось лишь на Алматы: 4,7 тыс. тонн, на 32,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Значительные объёмы выпуска отмечены также в Шымкенте (2,2 тыс. тонн) и Алматинской области (1,5 тыс. тонн).