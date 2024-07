Чай: искусство и история Свежий выпуск 675 Юлия МАГЕР

Устроенная Минис­терством культуры и спорта РК совместно с Британским некоммерческим благотворительным фондом N. Sethia Foundation и Национальным музеем Казахстана выставка стала своего рода подарком к дню рождения Астаны и к первой годовщине Национального музея. Содействие в организации также оказали Национальный банк РК и АО «Эйр Астана».

Вернисаж, состоявшийся как раз в День столицы, посетили многочисленные гости – представители государственных органов, депутаты Парламента, дипломаты, бизнесмены, деятели культуры. Директор Национального музея Дархан Мынбай, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что ранее коллекция Chitra by Newby нигде не выставлялась, а жители и гости Астаны – первые, кто получил возможность ознакомиться с частью этого уникального собрания. Как отметил ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев, экспозиция, рассказывающая об истории и культуре чаепития, казахстанцам обязательно понравится.

Создатель коллекции Chitra by Newby, председатель N. Sethia Group of Companies и благо­творительной организации N. Sethia Foundation Нирмал Кумар Сетхия лично представлял экс­позицию. Он поздравил с днем рождения Президента Казахстана, нашу столицу и Национальный музей. Н. Сетхия подчеркнул, что с учетом древних корней, которые имеет культура чаепития у казахского народа, Казахстан – лучшее место, чтобы представить данную коллекцию.

В собрание Chitra by Newby, которое формируется уже порядка четырех лет, входят около 1 500 предметов, бесценных произведений искусства, – маленьких памятников истории. В Астану привезены 98 экспонатов: сервизы, чайники, чайные чашки, пиалы, самовары, шкатулки для хранения чая, созданные в странах Азии, Европы и Америки с Х века и до наших дней.

Так, среди интереснейших экспонатов – пиала из нефрита эпохи Мин (Китай, 1368–1644 гг.), фарфоровый с золотом чайник эпохи Канси (Китай, 1662–1722 гг.), заварной чайник в стиле барокко (Нидерланды, 1700 г.), чайный сервиз эпохи Мейдзи (Япония, около 1880 г.), чайные предметы, принадлежавшие некогда американскому президенту Теодору Рузвельту, серебряный чайник Фаберже (Россия, 1893 г.) и многие другие.

Выставка будет проходить в Национальном музее в течение трех месяцев.