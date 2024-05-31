Человека нельзя победить

Сын врага народа

Заслуженный тренер СССР и Казахской ССР по конькобежному спорту Май Унденович Хван прошел непростой жизненный путь. Но, несмотря на почтенный возраст, наш уважаемый аксакал, профессор Казахской Академии спорта и туризма до сих пор влюблен в свое дело и поныне помогает спортивной организации республики ковать кадры.

– Май Унденович, хотелось бы коротко узнать: как вы оказались в Казахстане?

– История эта длинная. Мои родители жили в Корее. Отец был батраком в семье моей матери. Там молодые и проявили симпатии друг к другу. Но пришли японцы и утопили народ в крови. Отец был не из пугливых. Он вместе с молодыми ребятами вошел в группу сопротивления. И однажды ночью к нему домой ворвались интервенты. Он сумел бежать. За ним устроили погоню. Рядом протекала река. Не умеючи плавать, он бросился в воду. И поз­же в своих воспоминаниях рассказывал и удивлялся, как ему только удалось переплыть на другой берег. Так он оказался за границей.

В России тоже, это был 1919 год, шла Гражданская война. Папа вступает в ополчение, боровшееся против японских интервентов, которые в свою очередь начали активные действия против русских на Дальнем Востоке. Там и остался жить после установления Советской власти. Перевез семью, стал председателем артели. Но в 1935 году, мне уже тогда было пять лет, приехала подвода из трех человек. Это были чекисты, которые увезли отца в неизвестном направлении. Из разговоров старших я понял, что папу обвиняют в предательстве. Так и называли – враг народа. Это была первая волна репрессий. Отец пользовался авторитетом среди корейского населения. Мне до сих пор непонятно: почему его арестовали?

После этого очень тяжело стало жить. Мама была неграмотной женщиной. На ее руках – трое детей, надо их прокормить. И куда бы она ни обращалась за помощью, получала отказ. Люди боялись, что их тоже могут обвинить в измене. Поэтому старались не общаться с семьей осужденного по 58-й статье. Мать решает переехать во Владивосток. В первые дни жили под лестничной клеткой на вокзале. Кое-как перебивались с питанием. Когда мама умирала, уже в Алматы, сказала мне, что тогда даже хотела броситься в Амур. Но не сделала это из-за нас троих. Повезло. Она встретила партизана, который воевал в уссурийской тайге вместе с отцом. Он и приютил нас в однокомнатном домике. Матери помог устроиться на работу. Но последние два года перед отправкой в Казахстан наша семья жила в Биробиджане. Нам там дали маленькую комнату. Мама устроилась швеей на фабрику. И мы были счастливы. Однако это продолжалось недолго. Пришел час известной депортации корейцев. Нас посадили в вагоны, которые называли телятниками, и отправили неизвестно куда. Только по пути узнали, что везут нас в Среднюю Азию. Целый месяц мы ехали. Причем состав двигался только ночью. Так я оказался в Казахстане. Наш вагон отцепили на станции Шортанды Акмолинской области.

– Как корейцев встретили в Казахстане?

– Я всегда говорю спасибо казахам, которые помогали нам. Да и не только нам. Они делились хлебом и кровом с представителями других наций, попавших под депортацию. Только благодаря местному населению мы выжили. Помню, как нас подкармливала куртом, айраном и творогом местная ребятня. На станции работы не хватало, и мать попросилась в Акмолинск. Комендант сжалился и дал разрешение на переезд нашей семье. Там мама поступила на работу на швейную фабрику. Но ее заработка не хватало. Вы же знаете, какая там зима... Мы, подростки, целыми днями ходили и собирали уголь, упавший с вагонов. Собирали также кизяк, выращивали картошку. Наверное, тяжелый труд и закалил меня.

К тому же радостная весть пришла по узункулаку. Отец, оказывается, совсем рядом, в Карлаге. Его освободили и он воссоединился с семьей. В годы войны работал в тылу. Здесь надо сказать, что на Дальнем Востоке следом за отцом арестовали и его брата. Они долго потом искали друг друга. И нашли. Через 30 лет. Он был в Средней Азии.

Мечтал о мореходке, а стал физкультурником

– А как Вы подружились со спортом?

– Наверное, тяга к нему от природы. Встал на коньки и побежал. Неплохо поднимал тяжести. Поз­же, когда учился в сортавальском техникуме физкультуры, имел разряды по нескольким видам спорта. Мы занимались всем. В то время не было делений по видам спорта. В дипломе просто было написано: учитель физического воспитания.

– Вы сразу определились с выбором профессии?

– Вот именно, что не сразу. В 1946 году депортированным корейцам начали выдавать паспорта. Одним из первых получил документ я. И мы с другом решили ехать в ленинградское мореходное училище. Возникли проблемы. Мама не хотела отпускать. Но я настоял на своем и мы двинулись в путь. Целый месяц на переклад­ных добирались до города на Неве. Сдали документы. Но в списках поступивших себя не обнаружили. Иду выяснять. А мне говорят: «Почему скрыл, что твой отец был осужден по 58-й статье? Вы нам не подходите». Так я еще раз был унижен. Но произошла одна встреча с человеком, который в корне перевернул мою судьбу. Случилось это в столовой, куда мы забежали перекусить. Подсели к парню, который быстро поев, ушел. А официант приносит нам счет на шесть рублей. Оказывается, она включила в него и обед парня, который ушел перед нами. Мы стали ей доказывать, что он был не с нами. Она подняла крик: «Знаем мы вас. Приходите и сбегаете. Сейчас милицию вызову». Рядом за столом сидел мужчина, как оказалось, фронтовик, преподаватель техникума физкультуры. Он заступился за нас. Заплатил. После короткого диалога незнакомец знал, кто мы такие. Уходя, посоветовал поехать в Сортавалу, учиться в техникуме физкультуры. И мы отправились туда. Там я профессионально начал заниматься спортом. После окончания техникума приехал в Ленинград и поступил в Институт физической культуры имени Лесгафта. Как раз в этот год вышло постановление ЦК КПСС, в котором говорилось об отправке корейских юношей и девушек туда, откуда они прие­хали. Я несколько раз был у начальника милиции. Он все время отказывал в прописке. Однажды пришел к нему и сказал: «Я комсомолец. Лучше расстреляйте меня на месте». Это возымело свое действие. Он позвал помощника и попросил сделать мне временную прописку. Так я и отучился.

– После окончания института Вы оказались в Алма-Ате. Как стали тренером?

– Если бы рядом со мной не было таких людей, как Хамза Мухамеджанович Мухамеджанов, Каркен Ахметов, Абде Артыков и другие, вряд ли бы мне удалось стать заслуженным тренером СССР. А ведь его присвоили в 1959 году, когда мне было всего 29 лет. Я уже воспитал к тому времени 10 мастеров спорта. Всего же ими стали за мою пятидесятилетнюю карьеру более ста человек. 34 года возглавлял сборную республики по конькам. Был и тренером сборной СССР.

– Назовите имена своих самых известных воспитанников...

– Их очень много. Это конькобежцы Владимир Гейдерих, Олег Шабаров, Капитолина Серегина, Людмила Воронина, Николай Князев и другие. Если бы тогда выступали отдельной командой на Олимпиадах, уверен, были бы в призерах. Но спортсменов из периферии не всегда жаловала Москва.­ В сборной в основном были представители России, Украины и Белоруссии. По этой причине наши оставались за бортом. Для убедительности – такой пример: перед Всемирной Универсиадой мне звонят из Москвы:­ «Май Унденович, выручай. Дай спортсменку. Наш кандидат не может лететь на соревнования». И я рекомендовал Наталью Солдатову. С Универсиады она вернулась с двумя золотыми наградами, выиграв дистанции 1 500 и 3 000 метров.

– Ваш самый дорогой подарок?

– Победы моих подопечных. И то внимание, которое оказывается ими сегодня. Несколько лет тому назад мои воспитанники собрались в Алматы. Хотели подарить автомобиль. Но я отказался. «Лучше, – сказал им, давайте собираться один раз в год в Москве, – помогите с финансированием». Ровно через месяц они дали добро. И мы ежегодно собираемся в Первопрестольной. В день моего дня рожденья, не знаю, чья это идея, они отправляют мне корзину из роз. И в ней столько цветов, сколько мне лет. Это продолжается из года в год…

– Что мешает сегодня нашим спортсменам двигаться вперед?

– Спорт состоит из трех цепей одного звена. Первое – детско-юношеский спорт. Второе – студенческий. И третье – профессио­нальный. Если мы выстроим эту пирамиду, то результаты придут. А то, что говорят, мол, у нас нет соответствующей базы, квалифицированных кадров, считаю отговоркой. Сегодня еще говорят, что в Казахстане спорт утратил свои прежние позиции. Может быть. Но я уверен, что мы еще вернемся на пьедестал. Помяните мои слова…