Для автора этих строк это было «дежа вю» и «дежа вулю» одно­временно: 9 лет назад я участвовал в пресс-туре по Пакистану и словно вновь окунулся в атмосферу тамошних базаров. В первую очередь это разнообразные украшения, которые в Пакистане носят и женщины, и мужчины. Экс­клюзивные вещицы в восточном стиле созданы руками заморских ювелиров, причем и камень, и металл, согласно поверьям, имеют чудодейственную силу.

И все остальные изделия в этом «караван-сарае» выполнены вручную. Например, очень красивые деревянные шкатулки, в которых можно хранить те же украшения, и открываются эти, без преувеличения сказать, предметы искусства оригинально, необычно.

Немало здесь вещей из натурального полудрагоценного камня, например из оникса. Цветовая гамма этого минерала очень гармонична и разнообразна, сказать точнее, она включает весь спектр радуги. К тому же его всегда использовали как талисман. Соглас­но рекомендациям народной медицины, зеленый оникс полезен при проблемах с памятью и способностью концентрироваться, этот камень настраивает на внут­реннее спокойствие и снижает нервное возбуждение, помогает при проблемах с сердцем и системой кровоснабжения. В старые времена оникс называли камнем вождей, он пробуждает способность властвовать над окружающими, проясняет ум и позволяет проникать в замыслы противника. Не случайно шахматные доски и фигуры, изготовленные из оникса, тоже ручной работы, типичный сувенир среди пакис­танских товаров.

Светильники, изготовленные из кристаллической соли, навея­ли мне новые воспоминания. Возраст этого минерала, появившегося в процессе естественной кристаллизации океанической воды, около 500 млн лет. А розовый цвет кристаллов получился в результате вулканических процессов, когда соль постепенно смешивалась с магмой.

Добывают этот продукт в Гималаях. Крупнейшие запасы этой каменной соли скопились в соляных копях Хевра, до которых от Исламабада – столицы Пакистана – километров 180–200. В пещерах расположен туристический центр, а главный туннель оборудован под курорт, поскольку соль эта особенно полезна людям с заболеваниями дыхательной сис­темы, для страдающих от разного рода аллергии, со сниженным иммунитетом. Ежегодно сюда устремляются тысячи пакистанцев и иностранцев. Чтобы попасть в центр разработки, мы ехали в маленьких вагончиках, но в пути попадалось немало пешеходов. Как нам объяснили, люди намеренно шли пешком, чтобы подышать воздухом, насыщенным ионами.

Добыча соли здесь ведется с незапамятных времен. Если верить легенде, первыми запасы соли в Хевре нашли воины Александра Македонского. Лампы из соляных кристаллов не только украшают интерьер, но и заботятся о здоровье людей. При включенном свете соль нагревается и выделяет ионы, очищающие воздух в помещении.

Славу пакистанским мастерам приносят добротная одежда, домашний текстиль, керамические изделия с цветочным орнаментом, посуда, вазы, а также изделия из дерева. Все это в Астану привезено из страны, которую любил и описал непревзойденный Редьярд Киплинг.

Если вы спросите продавцов, откуда они прибыли, вам наверняка ответят: «From Karachi». Что и неудивительно, этот город мечетей, мавзолеев и усыпальниц на берегу Аравийского моря давно стал главным финансовым, банковским, промышленным и торговым центром Пакистана. В портовом городе на юге Пакистана расположены крупнейшие корпорации страны, развита текстильная и автомобильная промышленность. Сами карачинцы называют его «Городом огней» и «Невестой городов». Есть еще одно название – «Город Каида», ведь здесь родился и захоронен основатель государства Мухаммад Али Джинна, за которым закрепилось другое имя – Каид-э-Азам (Великий Вождь).

В начале XVIII века на этом мес­те была маленькая рыбацкая деревня. Но удачное месторасположение и естественная защита от муссонов сыграли свою роль, и в 1795 году здесь возвели укрепленный форт. В 1839 году Карачи перешел в руки англичан и стал одним из главных морских портов британцев на побережье Аравийского моря, а после открытия Суэцкого канала в 1869 году его роль в регионе многократно возросла. В конце XIX века население Карачи составляло чуть более 100 тыс. жителей, сегодня здесь проживает 23 млн человек. И товары из этого крупнейшего города страны распространяются по всему миру.