Через морские порты Казахстана можно перевозить в 3 раза больше грузов – Смаилов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы развития водного транспорта рассмотрены на очередном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Как доложил министр транспорта Марат Карабаев, общая пропускная способность морских портов Актау и Курык сегодня составляет 21 млн тонн. Они обеспечивают перевалку нефтеналивных, зерновых и других грузов. Торговый флот состоит из 20 судов, куда входят танкеры, сухогрузы и контейнеровозы.

За 11 месяцев объем перевозок через морские порты составил 6,5 млн тонн, что на 10% больше показателя прошлого года. В настоящее время преобладают экспортные перевозки казахстанских грузов в направлении европейских стран.

Что касается Транскаспийского международного транспортного маршрута, по сравнению с прошлым годом объем перевозок здесь вырос в 2 раза и составил 2,5 млн тонн. В том числе в 3 раза увеличился экспорт казахстанской продукции по ТМТМ. Вместе с тем отмечается рост и импортного грузопотока – это показывает заинтересованность европейских компаний в данном маршруте.

В настоящее время Казахстан ведет переговоры с уполномоченными органами и компаниями соседних государств по привлечению экспорта на маршрут ТМТМ. В целом главой государства поставлена задача увеличить объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 5 раз. Для этого с Азербайджаном, Грузией и Турцией подписаны соответствующие дорожные карты. В рамках их реализации каждой страной принимаются меры по синхронному развитию транспортной инфраструктуры.

Учитывая динамичный рост перевозок, министерство транспорта сконцентрируется на проведении дноуглубления акватории морских портов, развитии терминальных мощностей и подходящей к портам ж/д инфраструктуры, цифровизации транспортных коридоров, развитии торгового флота и обеспечении навигационной безопасности.

Премьер-министр отметил, что в мире водный транспорт является самым востребованным. На него приходится более 60% грузооборота и 80% всей международной торговли.

«Казахстан не имеет выходов к Мировому океану, поэтому мы развиваем все виды транспорта. Более того, из-за геополитической ситуации в мире и разрыва традиционных путей сообщения возникает необходимость в поиске альтернативных маршрутов. Ярким примером является Транскаспийский международный транспортный маршрут», — сказал Алихан Смаилов. 

Он добавил, что для полноценного развития отечественных морских портов до конца следующего года будут завершены дноуглубительные работы в Курыке, а в 2025 году – в Актау. Это позволит привлекать крупнотоннажные суда.

«Потенциал наших морских портов очень высок. Через них можно осуществлять перевалку грузов в 3 раза больше, чем сейчас. Поэтому необходимо устранить все «узкие места», чтобы более эффективно использовать имеющиеся ресурсы нашей инфраструктуры», — указал премьер-министр. 

В следующем году по заказу Казахстана начнется строительство первых паромов. Планируется, что в 2027 году их будет уже 4. Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул необходимость ускорить рассмотрение вопроса строительства в РК собственного судостроительного завода.

По словам главы правительства, на сегодня есть вопросы по расширению узловых железнодорожных станций и подъездных путей к портам, а также по процедурам оформления грузов. 

«У нас также имеются возможности нарастить грузоперевозки по реке Иртыш почти в 2,5 раза. Для этого необходимо улучшить имеющуюся инфраструктуру и увеличить количество судов. В целом развитие водного транспорта окажет мультипликативный эффект на рост транспортной отрасли, транзита и торговли», — подчеркнул премьер-министр. 

Учитывая озвученное, Алихан Смаилов поручил до конца января 2024 года разработать комплекс мер по развитию морской инфраструктуры, который должен включать увеличение торгового флота, портовых мощностей и перевалки грузов.

«Министерству транспорта надо разработать конкретные меры по развитию торгового потенциала реки Иртыш. Необходимо предусмотреть новые возможности использования речного транспорта и увеличения транзита», — указал он.

КТЖ совместно с министерствами финансов и сельского хозяйства, пограничной службой поручено обеспечить интеграцию информсистем для снижения административных барьеров при оформлении грузов.

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