Честность, диалог, ответственность

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Игорь Прохоров

Промежуточные итоги мониторинга предвыборной кампании презентовала на пресс-конференции в столице Гражданская платформа «Аманат».

Напомним, деятельность «Аманата» стартовала 22 апреля, когда состоялась первая встреча гражданских активистов, и было решено создать общественное объединение. Сегодня штабы Гражданской платформы созданы во всех областях Казахстана, а также в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте.

В их адрес на сегодняшний день поступило более 250 рекомендаций заинтересованных граждан и экспертов, а сами активисты отобрали наиболее актуальные проб­лемы и выявили главные ожидания казахстанских избирателей.

– С момента создания мы провели более 400 мероприятий, встречались с представителями ЦИК, участниками предвыборных штабов, посещали избирательные участки для проверки их готовности ко дню голосования, – говорит администратор Граж­данской платформы Лима Диас.

Кроме того, по всей стране «Аманат» проводит тренинги для избирателей, журналистов и волонтеров, ведет обучение независимых наб­людателей.

Особое внимание уделяется молодежи. «Аманат» ставит задачу досконально ознакомить их с гражданскими правами и обязанностями в сфере выборов. К сожалению, как констатировали представители Гражданской платформы, оказалось, что немалая часть молодых людей не владеют основами законодательства о выборах.

По словам Лимы Диас, главная задача «Аманата» – создать качественное правовое поле, чтобы каждый наш гражданин осознано участвовал в выборах, знал свои права и обязанности.

– Очень часто мы живем от выборов до выборов, в период между ними обычно гражданская активность слабеет, но ведь это время – хорошая возможность лучше узнать свои электоральные возможности, – говорит участник «Аманата», правозащитник Халида Ажигулова.

Вопрос честности, считают активисты общественного объединения, один из самых важных на предстоящих выборах. Поэтому Гражданская платформа занялась подготовкой независимых наблюдателей, используя в обучении международные стандарты. Проделана колоссальная работа. На сегодняшний день «Аманат» обу­чила более 6 тыс. наблюдателей.

По данным ЦИК, в стране насчитывается 9 967 избирательных участков, из которых 560 являются временными. В целом для их полного охвата на выборах «Аманат» планирует подготовить 10 тыс. наблюдателей.

– Мы посетили все семь штабов кандидатов, где презентовали свою концепцию мониторинга выборов, – говорит координатор Граж­данской платформы по направлению «Готовность» Алимжан Тукешев. – Договорились обу­чить наблюдателей кандидатов в Президенты на базе платформы «Аманат». Наши встречи с кандидатами транслировались в прямом эфире, а потом и в записи, чтобы донести напрямую избирателям информацию о мерах по обеспечению прозрачности предстоящих выборов.

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