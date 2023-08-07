Четверо казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, продолжают лечение

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров 7 августа на брифинге рассказал о пострадавших в ДТП в Турции казахстанцах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: пресс-служба МИД РК

Четверо казахстанцев, по его словам, лечатся в Аланье.

«В клиниках Аланьи получают необходимое лечение четверо граждан Казахстана, которые попали в ДТП на прошлой неделе. К сожалению, двое из них погибли из-за травм, несовместимых с жизнью. У кого-то был болевой шок, очень серьезные травмы.

Все медицинские услуги и расходы по репатриации тел были покрыты за счет страховой компании. Данные туристы очень ответственно отнеслись к своему отдыху и оформили страховые полисы», – сказал Айбек Смадияров.

Напомним, 30 июля 2023 года на турецком курорте Аланья микроавтобус, перевозивший 12 граждан Казахстана, попал в ДТП. По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.

Двое пострадавших казахстанцев – мужчина и женщина – скончались в больнице в Аланье.