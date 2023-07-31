ДТП в Турции: один казахстанец скончался

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Скончался один из казахстанцев, пострадавших в результате ДТП в Турции, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

"Один из пассажиров, пострадавших в ДТП в Алании, сегодня утром скончался в больнице в результате тяжелых травм. Сын погибшего гражданина РК прибыл сегодня в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатами. Ему оказывается вся необходимая помощь и содействие", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 30 июля утром на турецком курорте Аланья микроавтобус, перевозивший 12 граждан Казахстана, попал в ДТП. По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана проинформировали о состоянии казахстанских туристов.