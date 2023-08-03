Скончалась казахстанка, попавшая в ДТП в Турции

Фото: Kazpravda.kz

Еще один казахстанец скончался после ДТП на курорте Аланья в Турции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.



"Согласно информации турецких врачей, вчера поздно ночью в государственной больнице Аланьи скончалась еще одна гражданка РК. На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. После оформления документов тело будет отправлено в Казахстан", – проинформировали в МИД РК.



Отмечается, что тело ранее погибшего соотечественника уже доставлено в Казахстан.

Напомним, 30 июля 2023 года на турецком курорте Аланья микроавтобус, перевозивший 12 граждан Казахстана, попал в ДТП. По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.

Позже стало известно, что один из казахстанцев, пострадавших в этой дорожной аварии, скончался.