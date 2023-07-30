Автобус с туристами из Казахстана разбился в Турции: в МИД прокомментировали ДТП

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, на место происшествия в Аланью выехал консул, передает Кazpravda.kz .

Фото: ntv.com

Сегодня утром в Алании на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика.

В результате аварии погибли двое: водитель – гражданин Турции и гид из Украины. Еще 12 пассажиров были госпитализированы в больницу. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Для выяснения всех обстоятельств случившегося и состояния наших соотечественников на место аварии выехал консул Казахстана», - сообщили в пресс-службе МИД РК.