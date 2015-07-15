Четвертый дан ему недаром дан

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Михаил ТЁ
В Таразе прошли очередные летние республиканские учебно-тренировочные сборы по киокушинкай-кан каратэ. Подготовка казахстанских спортсменов велась под руководством японского мастера, чемпиона мира и многократного победителя чемпионата Страны восходящего солнца, обладателя черного пояса четвертого дана Масафуми Тагахары.
– Это не первый раз, когда сборы казахстанских каратистов проходят с участием родоначальников данного вида спорта. Мы специально приглашаем мастеров высокого ранга из Японии, чтобы повысить квалификацию и получить бесценный опыт, – отметил вице-президент республиканской национальной федерации киокушинкай-кан каратэ Сайранбек Абилкайыров.
По его словам, место проведения сборов выбрано не случайно. В пос­леднее время в Жамбылской области наблюдается быстрый подъем в развитии каратэ: видны и рост количества занимающихся, и их успехи на спортивной арене. К примеру, только на чемпионате Казахстана в Усть-Каменогорске в копилке сборной области в различных возрастных категориях оказалось шесть золотых и три бронзовые медали.
В рамках сборов Масафуми Тагахара провел для пятисот казахстанских бойцов со всех областей мастер-класс по технической подготовке и кумитэ (спаррингам). Кроме того, для участников организованы семинары по ката (комплексным упражнениям), судейству и общефизической подготовке. По окончании спортсмены проходили аттестацию на получение черных поясов различных данов.
Во время пресс-конференции японский мастер отметил, что в Казахстане немало хороших бойцов, перспективных и подающих большие надежды.
– Добьются они в будущем успехов или нет, все зависит от них самих, – считает гость. – Чтобы улучшить свои навыки, спортсмены должны постоянно работать над собой. Необходимо по возможности уделять больше времени тренировкам не только на татами в спортзале, но и дома, а также чаще участвовать в соревнованиях и спаррингах.
Тот факт, что у казахстанских каратистов действительно очень большой потенциал, подтвердил открытый чемпионат Азии, состоявшийся в Астане в 2010 году, где наши спорт­смены заняли второе место, уступив лишь сборной Японии. С аналогичным результатом они завершили свое выступление и в прошлогоднем чемпионате в китайском Шанхае.
– Оказаться вторыми на Азиатском континенте – очень хороший показатель, – считает Сайранбек Абилкайыров. – В мировом же рейтинге сегодня лидируют российские каратисты. Связано это в первую очередь с тем, что после распада Советского Союза большая часть хороших тренеров осталась именно в России. Кроме того, там попросту выше численность населения, а следовательно, и выбор спортсменов богаче. К примеру, если наши чемпионаты собирают только 400 участников, то в РФ эта цифра доходит до 1 500 человек. Также там работают 40 мастеров, которые имеют свободный доступ к тренировкам в Японии. А у нас, к сожалению, такой только один. Отсюда и результат. Тем не менее популярность данного вида спорта в стране растет – сегодня им занимается более 8 тысяч казахстанцев.
В настоящее время лучшие из них готовятся к предстоящему чемпионату мира, который состоится в Токио в сентябре текущего года. Остается надеяться, что ребята, как говорится, покажут себя во всей красе.

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