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На сегодня в пилотном режиме успешно функционируют четыре модуля: «Администрирование», «Водопользование», «Трансграничные воды» и «Картография».

Модуль «Администрирование» обеспечивает централизованное управление системой, включая администрирование пользователей, настройку функциональных компонентов, контроль доступа и информационную безопасность.

Модуль «Водопользование» выполняет ежедневный сбор и обработку данных с 86 республиканских водохранилищ. Он позволяет оперативно мониторить состояние водных ресурсов и принимать необходимые решения.

Модуль «Трансграничные воды» собирает данные с 43 гидропостов Казгидромета, а также дополняется информацией из региональных источников о расходах воды на межгосударственных каналах и режимах работы водохранилищ. Это обеспечивает комплексный подход к управлению водными ресурсами в бассейнах трансграничных рек.

Модуль «Картография» позволяет визуализировать данные по более 250 гидротехническим сооружениям, рекам и озерам Есильского и Жайык-Каспийского бассейнов, а также с 334 гидропостов. Также реализованы функции краткосрочного и долгосрочного прогнозирования водных расходов, температуры, осадков и снеготаяния.