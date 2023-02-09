Четырех иностранцев в маскировочных костюмах задержали казахстанские пограничники
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4 февраля в Актюбинской области Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана задержала четырех иностранцев, подозреваемых в незаконном пересечении государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
«Задержанные в январе 2023 года на законных основаниях прибыли из Узбекистана в Казахстан и планировали выехать в Россию для работы.
Вместе с тем в связи с имеющимся запретом на въезд в РФ данным гражданам ими предпринята попытка пересечь границу в темное время суток в обход пунктов пропуска, с использованием маскировочных костюмов», – рассказали в комитете.
По факту проводится расследование.