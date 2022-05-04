Фото: Kazpravda.kz
Общество
Четырежды по шалости подростка выезжала на ложные вызовы полиция в Атырау

В городе Атырау родителей подростка наказали за 4 ложных вызова полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Первый вызов был 28 марта около 21:58 часов, заявитель вызвал сотрудников полиции в квартиру, расположенную по улице Баймуханова, без объяснения обстоятельств. Тогда звонившего не установили.

Спустя месяц, 26 апреля, на 102 поступил вызов о том, что на футбольном поле во дворе 31 школы происходит драка между подростками.

Через 3 дня, 29 апреля около 22:48 с того же номера позвонили и сказали: якобы на детской площадке на улице Байконур неизвестные бросают камни в автомобили.

А 30 апреля неизвестный сообщил, что около дренажного моста подрались подростки 14-15 лет, у которых в руках были бутылки и электрошокер.

В ходе проверки выяснилось, что вызовы являются ложными и звонил в полицию 16-летний подросток, ученик 10 класса. Он также признался о трех ранее совершенных ложных вызовах.

По данному факту в отношении родителя подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 438 КоАП РК и наложен штраф в 30 месячных расчетных показателей.

 

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