Чей родник?

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Асет Калымов

На днях вспыхнул конфликт между жителями Алматы и работниками сельского водоканала, перекрывшими обводной трубопровод, снабжавший водой городской микрорайон «Акжар».

 

фото скриншот из видео

Проблема дефицита питьевой воды, наблюдаемая в последние годы в Алматинской области, уже приводит к острым конфликтным ситуациям. На днях активисты микрорайона «Акжар» Алматы возмутились действиями сельских водопроводчиков, перекрывших воду горожанам в нынешнюю сорока­градусную жару. Впрочем, обо всем по порядку.

В Аксайском ущелье, на территории национального природного парка «Иле-Алатау», проложены два водопровода, берущие воду из горного родника Токтысай. Один снабжает городской микрорайон «Акжар», другой – села Жанатурмыс и Кыргауылды, граничащие с Алматы. Оба выполняют роль резервных водных источников в дополнение к основным магис­тралям. К примеру, ежегодно в летний период эти водоводы становятся палочками-выручалочками для жителей выше­указанных населенных пунктов, регулярно терпящих водопроводную сушь.

Между тем нынешним летом акжарский водопровод перестал обеспечивать водой алматинцев. По словам активистки Гульзады Раисовой, в этом виновны работники ГКП «Таусамалы қызмет» из Карасайского района Алматинской области, завалившие резервуар валунами и мешками с песком. В итоге без воды уже три недели остаются свыше 20 тыс. жителей микрорайона «Акжар», а также врачи и пациенты Аксайской детской больницы.

Побывав на днях в Аксайском ущелье вместе с представителями акиматов Наурызбайского района города и Карасайского района Алматинской области, активисты выразили ряд претензий и жалоб в адрес сельских водопроводчиков. По их оценкам, родниковой воды с избытком хватило бы на обе трубы. Спор между горожанами и коммунальщиками шел на повышенных тонах, участники дискуссии не достигли консенсуса.

В ходе выездного заседания активисты собственноручно расчистили запруду из камней и песка, пустив воду по акжарской трубе. Однако, вернувшись домой, горожане обнаружили сухие краны. Видимо, водопроводчики вновь воздвигли дамбу, о чем, к слову, предупредили своих оппонентов.

– Работники «Таусамалы қыз­мет» занимаются откровенным вредительством! – возмущена Гульзада Раисова. – К сожалению, мы не можем найти управу на них. Они «приватизировали» родник, текущий на территории области, хотя он общий для всех нас. Больше всего в этом вопросе удивляет позиция руководства ГКП «Алматы су», которое ничем нам не помогает, да еще и вводит общественность в заблуждение, сообщая о подаче воды в «Акжар». Мы уже не знаем, в какие двери стучаться, кого просить о помощи!

Любопытно, что в селе Жанатурмыс ситуация с водоснабжением такая же аховая, как и в «Акжаре». Напрашивается вопрос: «Куда же течет вода из горного родника?» Причем жители этого поселка, узнав о прои­зошедшем конфликте, дружно встали на защиту работников «Таусамалы қызмет».

Как сообщила нам местная активистка Алима Срымова, изначально водопровод в горном ущелье был проложен для жителей области. После чего соорудили дополнительную линию для города. Была договоренность о том, что основная часть родниковой воды будет подаваться в села. Однако ее объема не хватает для нужд сельчан, не говоря о горожанах.

– Для такого большого мик­рорайона, как «Акжар» этот водный источник – как мертвому ­припарка, – считает Алима ­Срымова. – Мы не хотим ссориться с соседями-алматинцами, прекрасно понимаем, каково это – сидеть без воды, потому что сами находимся точно в ­таком же положении. Но, думаю, нужно учесть здесь и наши интересы. Тем более что «Акжар» обеспечен сейчас водовозами, тогда как мы не имеем и этого.

#Алматы #питьевая вода #водоснабжение #водоканал #жители #родник

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