​Чихать хотели

С начала года за консультацией к аллергологу в Атыраускую областную детскую больницу обратились 125 человек.

Этот показатель с каждым годом растет, заявляют специалисты. В прошлом обратились 92 ребенка.

Как рассказала главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Атырауской области Нургуль Давлетова, на учете по аллергическим заболеваниям сос­тоит 687 детей, в том числе 20, заболевших впервые.

– Для сравнения, 5 лет назад к нам впервые обратились всего пятеро детей. В основном на учете состоят дети с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, хронической крапивницей, сезонным аллергическим ринитом, – отметила Нургуль Давлетова.

Специалист не исключает, что главным «возбудителем» этой болезни являются ухудшение экологической обстановки в регионе, систематические выбросы производств, химизация пищи. Немало случаев, когда дети рождаются с атопическим дерматитом. Чтобы оказывать качественную медпомощь и консультацию, необходимы специалисты. А их катастрофически не хватает. По нормативу на 10 тыс. детского населения должен быть один аллерголог.

– У нас в области только 2 детских аллерголога. И эта проблема характерна для всего Казахстана. Имеются регионы, где специалис­тов вообще нет. Причем вузы их готовят, но далеко не все идут в профессию, – подчеркнула Нургуль Давлетова.