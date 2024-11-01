Число погибших в Испании из-за наводнения выросло до 202 человек

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Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«По предварительным данным, число погибших составляет 202 человека. Процесс розыска и идентификации жертв продолжается», — говорится в посте.

Ранее сообщалось о 158 погибших. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести. Правительство Испании объявило трехдневный траур. Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.

Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов остались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.

К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли 1,7 тысячи военнослужащих.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принес соболезнование королю Испании в связи со стихийным бедствием, которое привело к человеческим потерям. 
 

#жертвы #Испания #бедствие

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