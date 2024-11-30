Число пользователей Интернета в 2024 году достигло 5,5 млрд человек

Число пользователей Всемирной паутины в мире растет, но при этом неравенство в доступе к Интернету сохраняется – такие выводы содержатся в новом исследовании Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union – ITU) «Цифры и факты 2024 года».

По оценкам ITU, 68% населения мира имеют доступ к Интернету, и этот показатель продолжает расти. Так, в 2024 году число пользователей Интернета составляет 5,5 млрд человек, что на 227 млн больше, чем в 2023-м. Вместе с тем около трети жителей планеты (преимущественно в странах с низким уровнем дохода) по-прежнему остаются в стороне от блага цивилизации.

Как отметила генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин, доклад «Цифры и факты 2024 года» – рассказ о двух цифровых реальностях, которые можно наблюдать в странах с высоким и низким уровнями дохода. Итоги проведенного исследования показали серьезный разрыв в доступе к Интернету в этих «двух реальностях». Если в странах с высоким уровнем дохода в 2024 году 93% населения пользуются Интернетом, то, по оценкам экспертов, в странах с низким уровнем доступ к нему имеют только 27%.

В общей сложности, по подсчетам экспертов, в 2024-м 2,6 млрд человек не имеют доступа к Интернету – это 32% населения мира. Правда, по сравнению с прошлым годом заметен небольшой прогресс: по данным на 2023-й число людей, находящихся офлайн, составляло порядка 2,8 млрд человек, или 35% населения планеты.

«Несмотря на то что мы продолжаем добиваться прогресса, за этими достижениями скрываются значительные пробелы в наиболее уязвимых сообществах мира, где цифровая изоляция делает жизнь еще более сложной», – отметил Космас Лакисон Завазава, директор бюро развития электросвязи ITU, комментируя данные нового исследования.

Представляя его результаты, эксперты Международного союза электросвязи обращают внимание на несколько ключевых трендов и моментов.

Так, в частности, отдельно оценивался паритет в доступе к Интернету мужчин и женщин: в 2024 году 70% мужчин во всем мире пользуются Всемирной паутиной, в то время как женщин – 65%. Прогресс в ликвидации данного неравенства есть, но крайне скромный. Согласно данным за прошлый год, Интернетом пользовались 68% мужчин и 63% женщин. При этом стоит иметь в виду, что позитивная динамика не затрагивает наименее развитые страны.

Отсутствует прогресс в преодолении разрыва между городскими и сельскими районами. По оценкам ITU, в 2024 году во всем мире 83% городских жителей пользуются Интернетом, в то время как доля сельских жителей, имеющих такую возможность, составляет только 48%. Из примерно 2,6 млрд человек, не имеющих доступа к Сети в 2024 году, 1,8 млрд – это как раз те, кто проживает в сельской местности.

Есть и определенный возрастной разрыв между пользователями Всемирной паутины, который медленно, но верно сокращается в последние годы. Так, 79% людей в возрасте от 15 до 24 лет пользуют­ся Интернетом. Это на 13 процентных пунктов больше, чем среди остального населения. Как отмечают эксперты, данный разрыв между поколения­ми наблюдается во всех регионах мира.

На неравенство в доступе к Интернету влияют и экономические факторы. Несмот­ря на то что доступ к Сети продолжает дешеветь, для многих он все равно остается недоступной роскошью: стоимость подписки на фиксированную широкополосную связь в странах с низким уровнем дохода равна почти трети среднемесячного дохода.

Кроме того, во всем мире только четверо из пяти человек старше 10 лет имеют мобильный телефон. Но при этом опять же по данному показателю существует огромный разрыв между странами с высоким и низким уровнями доходов: в первых мобильными телефонами пользуются 95% людей старше 10 лет, а во вторых этот показатель составляет лишь 56%.

«Наиболее уязвимые слои населения не имеют доступа к информации, образованию и возможностям трудоустройства. Этот доклад напоминает о том, что истинный прогресс в нашем взаимосвязанном мире заключается не только в том, как быстро мы движемся вперед, но и в том, чтобы все двигались вперед вместе», – подчерк­нула генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин.