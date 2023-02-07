Семидневный траур объявили в Турции

Государственные флаги по всей Турции и представительствах страны за рубежом будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля.

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В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения на юге страны. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

"В связи с землетрясением, которое произошло в нашей стране 6 февраля, в Турции объявлен семидневный траур", - заявил турецкий лидер.

По его словам, в связи с объявлением траура государственные флаги по всей Турции и представительствах страны за рубежом будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля.

По данным информагентства к этому часу, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2 921 человек.

Как сообщил глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар, еще 15 834 человека получили ранения.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло 2 мощных землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения и поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике. Этой же ночью казахстанские спасатели и медики вылетели в пострадавшие регионы Турции.