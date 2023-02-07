Казахстанские спасатели приступили к поисково-спасательным работам в Турции

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасательный отряд разделен на 2 группы, каждая из которых обследует сложные участки – разрушенные жилые объекты.

«В первом случае – это 6-этажный дом, который находится под угрозой полного обрушения. По информации местных жителей, в доме могут оставаться люди. На данный момент к оперативным поискам приступили кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал, и начнутся работы по извлечению», – рассказали в министерстве.

Во втором случае – это полностью разрушенный жилой дом, где также могут находиться люди. По оперативной информации, из-под завалов уже извлечено тело погибшего. Здесь спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков.

На обоих объектах спасатели будут работать до полного исключения фактов наличия людей, заключили в МЧС.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.