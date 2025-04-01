По последним данным, 2719 человек погибло и 4521 - пострадал

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441 человек пропал без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что к настоящему моменту в результате сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести. По его словам, число погибших может превысить три тысячи человек», — говорится в материале Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьера этой страны.

Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

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