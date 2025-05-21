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Таза Казахстан
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске прошёл вдохновляющий экомарафон «Green Time»

Фото: МРЦ Петропавловска

На берегу озера Пёстрого в Петропавловске прошёл экомарафон «Green Time» — масштабная экологическая акция по уборке территории, организованная в рамках проекта УВП СКО «Организация работы по развитию и поддержке волонтерского движения области».

Организаторами мероприятия выступили общественное объединение «Штаб JE SKO» совместно с отделом молодежных инициатив Центра общественного развития и информации и фронт-офисом волонтерства «Birgemiz». Целью акции стало не только очищение природной зоны, но и формирование экологической культуры среди жителей региона.

Сотни волонтёров, среди которых школьники, студенты и активная молодёжь города, собрались на Пёстром, чтобы внести свой вклад в сохранение природы. Начался марафон с бодрой музыкальной разминки, которая зарядила всех энергией и настроила на позитивную волну.

В ходе экомарафона участники не только убрали десятки мешков мусора с прибрежной территории, но и приняли участие в просветительской части акции. Им рассказали о вреде неправильной утилизации отходов, принципах сортировки мусора и том, как каждый человек может ежедневно снижать нагрузку на окружающую среду.

Руководитель ОО «Штаб JE SKO» Даяна Баймуканова отметила, что подобные мероприятия становятся доброй традицией и с каждым годом вовлекают всё больше участников:

- Такие инициативы мы проводим во многих местах, и каждый раз видим рост интереса и участия. Это говорит о том, что экологическое сознание в обществе формируется. Мы не просто убрали территорию – мы показали пример.

Своими впечатлениями поделилась девятиклассница Назарбаев Интеллектуальной школы Нұрғалық Дара Русланқызы:

- Я впервые участвую в экомарафоне и не ожидала, что это может быть так вдохновляюще. Это чувство гордости, когда ты реально видишь результат своего труда. Атмосфера была отличная, особенно понравилась разминка и музыка — всё заряжало позитивом.

Руководитель отдела молодежных инициатив и фронт-офиса волонтерства «Birgemiz» Анастасия Волкова подчеркнула важность подобных акций:

- Мы все хотим видеть наши любимые места чистыми и ухоженными. Главное — формировать у людей уважительное отношение к природе. Экомарафон — это вклад в настоящее и будущее региона.

Завершилось мероприятие вручением сертификатов участникам и сладкими подарками — в знак благодарности за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Экомарафон «Green Time» показал: вместе мы можем сделать наш край чище, а забота о природе может быть не только полезной, но и вдохновляющей!

#СКО #Таза Казахстан

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