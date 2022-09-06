Чисто по-человечески

Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО завершила национальную социальную кампанию Green Step по поддержке у молодого поколения экологического мышления.

Онлайн-формат и бесплатная основа проекта позволили охватить все регионы Казахстана, в нем приняли участие жители сел и городов, неравнодушные к теме защиты окружающей среды. Всего было подано около 1 500 заявок от подростков и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет.

Проект состоял из образовательной и практической частей. Первая включала 7-дневную теоретическую программу: вебинары и онлайн-встречи с экспертами и экоактивистами в области сохранения окружающей среды, устойчивого развития, возобновляемых источников энергии и климатических изменений.

Специалисты помогли сформировать у участников понимание масштабов экологических проблем, причин их возникновения и последствий для планеты, они также рассказали о возможностях сокращения рисков и минимализации вреда для экосистемы от человеческой жизнедеятельности.

В продолжение программы состоя­лась первая Зеленая олимпиада, где участники смогли закрепить полученные знания. Эта часть подразумевала увлекательный марафон, сос­тавленный из четырех заданий. Участникам предлагалось собрать определенное количество отходов, сдать их на вторичную переработку и выложить отчет на личную страницу в соцсети. В результате экомарафона собрано около 80 кг пластика, 70 кг стек­ла и почти 100 кг макулатуры.

Далее перед активистами ставилась задача найти новое применение старой одежде, сдав ее, например, благотворительным фондам, в переработку или придумав оригинальный способ применения.

Каждую неделю жюри определяло пять победителей практи­ческой части, отличившихся творческим подходом к отчетам и особой ответственностью при выполнении заданий. Сами участники марафона отмечали, что проект дал им ценные знания и опыт, которые необходимы для сохранения окружающей среды.