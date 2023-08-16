Чтение – это развлечение

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Юные жители Коксуского района провели время весело и с пользой: прямо в парке ребята читали, участвовали в творческих состязаниях и получали за это подарки.

фото пресс-службы акима Коксуского района

Если на каникулах дети не идут в библиотеку, то она сама идет к ним – в виде масштабного Фестиваля чтения под открытым небом. В парке им. М. Сенгирбаева села Балпык би собрались десятки школьников разных возрастов. Каждый из них смог принять участие в массовом чтении произведения, посоревноваться в знании пословиц и поговорок, в конкурсе скорочтения, проверить силы в составлении «цепочки слов». Также в рамках фестиваля все желающие могли поиграть в шашки, шахматы, тоғызқұмалақ и другие логические игры.

В такой увлекательной форме, отмечает сотрудник областной центральной библиотеки им. С. Сейфуллина Наргиз Камбаева, школьники не только значительно повышают уровень знаний, но и учатся вдумчиво читать, анализировать и по-настоящему любить книги.

На фестивале детвора смогла узнать много нового о современном издательском деле: на выставке «Кітап – біздің досымыз» представили 3D- и 4D-книги, красочные справочники и журналы для детей, а также бестселлеры зарубежных и отечественных авторов, пишущих для подрастающего поколения.

– Мы с друзьями соревновались в скорости чтения, было очень интересно, – рассказывает будущий шестиклассник Айсултан Отарбай. – Оказалось, что читаем мы не так быстро, как могут некоторые, и теперь у нас появилась цель – ­научиться читать по 150–160 слов в минуту.

Самым активным участникам дарили наборы школьных принадлежностей. Видя возросший интерес ребят к чтению, организаторы решили сделать фестиваль «Лето в библиотеке» традиционным.

#дети #библиотека #книги #каникулы #чтение #фестиваль чтения

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