Чтение не умирает, а видоизменяется

В своих выступлениях Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев неоднократно отмечал, что лишь читающая нация может стать интеллектуальной. На втором заседании Национального курултая Президент сказал: «Мы должны пробудить у подрас­тающего поколения интерес к чтению книг. Я понимаю, что это очень сложно, особенно в эпоху социальных сетей. Но нам надо заниматься этим вопросом. Другого пути нет».

Важную роль в выполнении этой задачи играют библиотеки, которые с древних времен считаются сокровищницами духовных богатств. Известный писатель Владимир Лидин называл хранящиеся в них книги «живым организмом, воздухом, без которого не может жить и развиваться человек». И познакомиться с ними может любой желающий, ведь двери в библио­теку всегда открыты.

На сегодняшний день потребность столичных жителей в чтении удовлетворяют 18 общедоступных библиотек, объединенных в единое структурное образование – коммунальное государственное учреждение «Централизованная библиотечная система» акимата города Астаны. В его составе – одиннадцать массовых, шесть детских и одна специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Книжный фонд ЦБС составляет 750 тыс. экземпляров.

– Популярность библиотек ЦБС среди жителей города складывается из многих факторов, и одним из них является качественный книжный фонд. Например, количество книг, поступивших на сегодня в фонды библиотек, по сравнению с прошлым годом возросло на 30% и заметно повлияло на рост количества читателей, на число посещений и количество проводимых массовых мероприя­тий, – говорит руководитель службы методической работы и развития библиотек ЦБС Сауле Уразбаева.

Чтобы охватить всю читательскую аудиторию с ее возросшими и разнообразными потребностями, в 2024 году планируется ремонт четырех новых помещений библиотек в жилых массивах по ул. А. Бокейхана, 25-в, ул. Ж. Нажимеденова, 27, ул. Косшыгул­улы, 8⁄2, и ул. Сыганак, 4. Таким образом, сеть библиотек увеличилась на четыре и составляет 22 библиотеки.

– Это будут публичные библио­теки в виде центров развития и просвещения, позволяющие оперативно знакомить читателей с большим массивом художественной литературы, а также предос­тавляющие комфортные залы для учебы, общения, творческого развития детей и подростков, – продолжает Сауле Уразбаева.

2023-й стал для библиотек столицы годом реализации пилотного проекта «Модернизация и совершенствование дея­тельности библиотек». В его рамках успешно завершились модернизация и реконструкция четырех библиотек: детской биб­лиотеки № 3 по адресу пр. Женис, 61, детской биб­лиотеки № 4 (ул. Сатпаева, 5), Центральной детско-юно­шеской библиотеки (пр. Богенбай-батыра, 52), специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан (ул. Таха Хусейна, 2⁄1). Ремонтные работы прошли с соблюдением архитектурного плана и строительных норм.

Во всех библиотеках города создана комфортная среда для учебы, общения и творческого развития читателей. По словам Сауле Уразбаевой, в 2023 году в рамках проекта «Творцы культурного наследия» состоялись яркие массовые мероприятия, посвященные юбилейным датам известных писателей и поэтов. Особый интерес читатели проявили к торжествам по случаю юбилеев Шакарима Кудайбердыулы, Магжана Жумабая, Касыма Кайсенова, Кемеля Токаева, Оралхана Бокеева и других отечественных литераторов.

В городских библиотеках на бесплатной основе работают около тридцати кружков и клубов по интересам. При массовой библиотеке № 12 действует клуб «Языковое сообщество», при массовой библиотеке № 5 – клуб любителей деловой литературы «Путь к успеху», при специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан – клуб «Брайлист», позволяющий овладеть навыками чтения по шрифту Брайля.

– Основные задачи кружков и клубов – это организация досуга детей и взрослых, всестороннее развитие личности, формирование информационной культуры, – подчеркнула Сауле Уразбаева.

Так, члены клуба «Путь к успеху» знакомятся с литературой, которая способствует их саморазвитию в области психологии, бизнеса и коммуникаций, а также обучаются навыкам адаптации личности в социуме и построению деловой карьеры. Клуб «Языковое сообщество» предоставляет возможность углубить знания государственного языка, чтобы использовать его в бытовой, учебной, научной, социокультурной и деловой сферах. Для этого сотрудники библиотеки регулярно приглашают специалистов, которые проводят для членов клуба курсы по изучению казахского языка. Массовая библиотека № 15 выполняет функции центра адаптации и социальной помощи детям и подросткам из малообес­печенных и многодетных семей. В ней ежедневно проходят занятия кружков английского языка и арт-терапии.

– Библиотеки ЦБС сегодня играют роль коворкинг-центра. Это открытые зоны для чтения и для проведения массовых мероприятий, не связанных с чтением. Так у нас появится свой узнаваемый бренд, – отметила Сауле Уразбаева.

Многочисленной группой читателей являются учащиеся, студенты высших и средних учебных заведений, служащие, индивидуальные предприниматели, пенсионеры, временно не работающие граждане. При этом каждая из категорий читателей, по словам библиотекарей, имеет свои предпочтения. Чтобы иметь о них достаточное представление, был проведен соцопрос, результаты которого показали следующее: 50% ответили, что считают себя читающими людьми, 25% – любят читать, 15% – читают с удовольствием, 10% – не читают вообще. Лишь 45% при этом смогли назвать свою любимую книгу. Среди таких книг – произведения казахских и русских классиков, и занятые ими высокие строчки рейтинга, казалось бы, должны вселять надежду. Вот только обращаются к этим произведениям преимущественно из прагматических соображений. Проще говоря – потому что прочитать ту или иную книгу задали в школе.

На вопрос «Для чего люди читают?» 51% опрошенных ответили, что для получения новой информации, 32% – для расширения кругозора, 17% – для интересного времяпрепровождения.

– Исчезает «чтение для души». Молодое поколение читает большей частью с практическими целями. Данные опросов позволяют сделать некоторые выводы: чтение не умирает, а видоизменяется. Сегодня в понятие «чтение» входит как традиционная модификация – «с листа», так и новая – «с экрана», то есть электронная книга, – пояснила Сауле Уразбаева.

Учитывая требования времени, библиотечные работники стремятся не только сохранить «ядро» читательского сообщества, но и привлечь новых пользователей, для чего повсеместно используют креативные формы и методы. Не стоит на месте и подход к формированию библиотечного фонда. Сегодня наблюдается большой интерес к зарубежной литературе, переведенной на казахский язык. Этому способствует быстрое распространение информации о книжных новинках в Интернете, который уже давно стал важным фактором формирования читательского спроса.

При этом внимание к произведениям отечественных писателей ничуть не уменьшается. Читатели по-прежнему любят поэзию Абая, романы Мухтара Ауэзова, повести Оралхана Бокеева и открывают для себя отечественную литературу со стороны вобранных ею духовных богатств народа и их высокохудожественного воплощения.

– В списках бестселлеров – биографическая проза, интеллектуальный детектив, романы для подростков, романтическая литература. Особую категорию представляет литература для саморазвития, то есть популярная психология, бизнес-литература, книги о семейной психологии и воспитании детей. Наличие в биб­лиотеке пользующихся спросом книг обеспечивает рост количества читателей. Стабильное комплектование фондов именно литературой массового спроса делает библиотеку привлекательной для посетителей, – отметила Сауле Уразбаева.

В числе популярных произведений зарубежной литературы на казахском языке – книги «Игра престолов» Джорджа Мартина и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. На русском языке пользуются спросом книги Дины Рубиной, Александры Марининой, Айн Рэнд, Карен Уайт, Стивена Кинга и многих других авторов.