Какие предметы важно изучать современным школьникам, рассказали IT-специалисты

Эксперты сошлись во мнении, что детям необходимо изучать математику, чтение и письмо, а также развивать логические навыки.

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На первом Центрально-Азиатском медиафоруме эксперты обсудили вопрос, что изучать современным школьникам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Если говорить про базовые навыки, то лучше изучать математику, чтение и письмо, а также развивать логические навыки. Логическое мышление - первый необходимый навык для программирования. Программирование - это сейчас основа для развития в любой области, в том числе гуманитарной. Поэтому это базовые необходимые навыки в начальной школе, и программирование в каком-то из вариантов. Взять, к примеру, хотя бы тот же Майнкрафт - для того, чтобы обучиться структурированно "общаться" с алгоритмами", – поделился вице-президент по развитию бизнеса в группе Alemira, основатель известной платформы Examus Дмитрий Истомин.

Он также подчеркнул, что нужно изучать математику, но помимо неё - обратить внимание на физику.

"Я за свою жизнь "прособеседовал" много айтишников, которые работают с машинным обучением. И физики гораздо лучше понимают идеологию машинного обучения", – заметил спикер.

Вице-президент компании "Elsevier" Марат Фатхуллин согласился с коллегой, что в первую очередь необходимо изучать математику.

"Есть дано, решение и ответ. И это вся наша жизнь, в принципе. Каждый день мы сталкиваемся с проблемами и решаем их. Математика нас учит делать это лаконично, кратко и емко", – дополнил Марат Фатхуллин.