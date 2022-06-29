Экономика
Что происходит с тенге – свежие данные
Александр Вербинин

Следуем новым курсом

Завершение затяжного периода укрепления тенге Нацбанк объяснил ростом спроса на валюту при ограниченном предложении.

На минувшей неделе валютный рынок Казахстана продемонстрировал смену тренда: длительный период укрепления национальной валюты сменился ослаблением тенге.

«Основной причиной такой динамики стал рост спроса на валюту и ограниченность продавцов на рынке. В акционерных обществах состоялись общие собрания акционеров, мы видим спрос на доллары в связи с началом выплаты дивидендов. Сохраняется привычный спрос на покупку валюты для осуществления импортных операций», – прокомментировал текущую ситуацию замес­титель директора департамен­та монетарных операций Национального банка Иван Сердюк.

Говоря об ограниченности предложения иностранной валюты, представитель финрегулятора сообщил, что в конце мая экспортеры продавали валютную выручку для выплаты налогов на добычу полезных ископаемых и рентного налога на экспорт во время так называемой «большой налоговой недели».

«В июне таких объемов на продажу мы пока не наблюдаем. Поэтому всех клиентов-покупателей банки направляют на биржевые торги, встречных потоков внутри нет, что создает дополнительный спрос на валюту», – добавил он.

Среднедневной объем торгов в июне составил 95 млн долларов, что на 18% меньше, чем в мае. Общий объем торгов с начала месяца составил 1,6 млрд долларов. То есть ­экономическая активность с точки зрения валютного рынка продолжает оставаться на достаточно низком уровне.

В целом динамика тенге соответствует общемировому тренду. Рост доходности ГЦБ США и глобальное укрепление американского доллара оказывали давление на валюты многих развивающихся стран.

С начала июня динамика валют развивающихся рынков была преимущественно негативной: произошло ослабление бразильского реала на 10,7%, турецкой лиры – на 5,8%, снижение индонезийской рупии, мексиканского песо и южноафриканского ранда составило порядка 2%. При этом индекс валют развивающихся стран J.P. Morgan сократился на 2,2%.

Еще одной значимой тенденцией является укрепление российского рубля, курс которого к тенге превысил уровень 8 тенге.

«Стремительное укрепление рубля к иностранным валютам, включая доллар, происходит на фоне введенных мер контро­ля движения капитала вкупе с существенным сокращением импорта. С начала июня рубль по отношению к доллару укрепился почти на 15%», – пояснил Иван Сердюк.

При этом на котировку пары рубль⁄тенге прежде всего влия­ет то, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль⁄тенге продолжает расти.

Представитель регулятора также пояснил, что Нацбанк в текущем месяце не проводил интервенций на валютном рынке, позволяя курсу формироваться под воздействием рыночных факторов.

«С начала июня Национальный банк не участвовал на торгах с целью воздействия на обменный курс за счет золотовалютных резервов, то есть не проводил интервенции. Как уже стало традицией, информацию по нашим операциям на валютном рынке в июне, будь то золотовалютные активы, Нацио­нальный фонд или ЕНПФ, опубликуют в первый рабочий день следующего месяца», – сказал Иван Сердюк.

В то же время для осуществления трансфертов в бюджет проводилась продажа иностранной валюты от имени Национального фонда. С начала июня объем составил 408 млн долларов.

В целом с марта волатильность курса тенге оценивается в 1,2%. Для сравнения: в 1,2% за это же время составила волатильность бразильского реала, в 0,7% – мексиканского песо, из развитых рынков: фунта – 0,7%, евро – 0,6%.

По мнению Нацбанка, эти показатели лишний раз демонстрируют приверженность полноценному режиму свободно плавающего курса, что позволяет абсорбировать дисбалансы экономики и сохранить золотовалютные активы республики.

«Курсы валют не следуют линейно изменению внешних фундаментальных факторов. Внут­ренние факторы, как видим в последние дни, превалируют. В краткосрочной перспективе волатильность тенге продолжит зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуа­ции на мировых рынках», – заключил Иван Сердюк.

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