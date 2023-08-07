Что сдерживает сельхозпереработку?

Согласно статистическим данным, казахстанцы обеспечены основными продуктами питания отечественного производства. По данным 2022 года, мукой – на 236%, маслом подсолнечным – на 138%, молоком обработанным – на 100%, яйцом куриным – на 101%.

В то же время по ряду продуктов зависимость от импорта сохраняется. К примеру, обеспеченность собственным производством по маслу сливочному составляет 91%, колбасам – 61%, мясом кур – 67%, сахаром – 56%.

По сахару внутреннее использование в 2022 году составило 555 тыс. тонн, из них 282 тыс. тонн – объем произведенного сахара в РК, в т. ч. 250 тыс. тонн из сахарного тростника и 32 тыс. тонн из отечественной сахарной свеклы, импорт сахара в 2022 году составил 273 тыс. тонн.

– Основная причина импортозависимости по сахару заключается в малом объеме местного сырья – сахарной свеклы, что свзяано с трудоемкостью ее выращивания, отсутствием специа­лизированной сельхозтехники и оборудования, незаинтересованности фермеров, – говорит Галия Акимбекова, заместитель председателя правления ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий». – Это приводит к низкой загруженности сахарных заводов, что способствует закупкам сахарного тростника. Между тем в связи с геополитической ситуацией отмечается рост цен на сахарный тростник.

Статистика – лукавая наука. Возьмем то же подсолнечное масло. Оно производится в Казахстане. Но цены на него растут так, будто оно завозное. Почему? А потому что большая часть сырья опять же завозится из-за рубежа. На сегодня загрузка наших маслозаводов не достигает и 40%. Остальные объемы обеспечиваются за счет импорта. Отечественные мощности переработки составляют 3 млн тонн, при этом валовой сбор подсолнечника в 2022 году составил 1,3 млн тонн.

Поэтому одной из проблем, снижающей уровень продовольственной безопасности Казах­стана, является недостаточный уровень отечественного производства продовольствия.

Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Требуется эффективное развитие системы переработки сельскохозяйственной продукции, производство готовой (переработанной) продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение экспортного потенциала предприятий АПК.

Однако, несмотря на наличие потенциальных возможностей расширения мощностей хранилищ и перерабатывающих предприятий, система переработки сельскохозяйственной продукции не получила достаточного развития, соответствующего международным стандартам.

В аграрном секторе нашей страны сложилась парадоксальная ситуация. Фермеры постоянно жалуются на проблемы сбыта сырья, а перерабаты­вающие заводы – на незагруженность. Основной причиной стала высокая себестоимость производства сельхозсырья, связанная с затратами на семена, удобрения, корма, ГСМ, сельхозтехнику.

– Более того, отсутствуют взаимовыгодные экономические отношения между производителями и переработчиками продукции. Так, производитель сырья заинтересован продать сельхозпродукцию по высокой цене, переработчик же стремится купить ее как можно дешевле. При этом зачастую сельхозсырье поставляется низкого качества, не соответствующее требованиям промышленной переработки. В основном это продукция, произведенная личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), – отмечает Галия Акимбекова.

По ее словам, основными причинами, сдерживающими развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Казахстане, стали территориальная разобщенность технологичес­ки взаимосвязанных отраслей, не позволяющая эффективно реализовывать возможности сырьевой базы республики, удовлетворять пот­ребности населения РК в основных видах продуктов питания в полном объеме и ассортименте.

У нас по-прежнему не развита инфраструктура закупа, хранения, переработки, транспортировки и сбыта сельхозпродукции, в особенности в отдаленных районах. Мало возможностей дос­тавить сельхозсырье до переработки или до мест его реализации на оптово-розничных рынках. На рост цен влияет также множество посредников в процессе продвижения продукции от производителя до потребителя.

Формирование эффективного продвижения продукции от производителя до потребителя по всей технологической цепочке «производство – переработка – упаковка – транспортировка – сбыт» сдерживает недостаточная оснащенность или отсутствие холодильного, упаковочного оборудования.

Устаревшая система контроля качества как сырья, так и готовой продукции не позволяет эффективно использовать потенциальные возможности развития АПК республики.

Так, конкурентными преимуществами отечественной зерновой отрасли являются достаточная сырьевая база, высокое качество зерна, направляемого на переработку, близость потенциальных экспортных рынков (около 80% всего объема произведенной муки поставляется на внешний рынок), высокий покупательский спрос.

– Однако эффективность зерновой отрас­ли в значительной степени зависит от системы хранения, переработки и реа­лизации зерна, – говорит Галия Акимбекова. – При этом несоответствие производственных мощностей зерноперерабатывающих предприятий их сырьевым ресурсам приводит к проблемам сбыта продукции зерносеющих хозяйств.

Результаты анализа работы зерноперерабатывающих предприятий выявили основные проб­лемы отрасли: отсутствует четкий баланс продовольственного и непродовольственного зерна, действующая система учета не позволяет рассчитать реальную потребность в переработке зерна для насыщения внутреннего рынка, слаба материально-техничес­кая база элеваторов, более 30% из них нуждается в реконструкции и модернизации, что ограничивает мощности по хранению зерна.

Приоритетными направлениями развития переработки зерна являются модернизация действующих и строительство новых предприятий хранения (зерновых терминалов), мельничных комплексов, повышение степени загруженности зерноперерабатывающих предприятий. Также необходимо внедрение инновационных технологий по послеуборочной доработке и хранению зерна.

Одними из важных факторов развития системы переработки являются государственное регулирование и поддержка отрасли.

– Для усиления возможностей роста экспорт­ного потенциала продовольственной пшеницы необходимо введение стандартизации зерновой продукции и сертификации технологического оборудования, классификации по номенклатуре продукции из зернового сырья (мука, сухая клейковина, биоэтанол) и стандартов качества продукции согласно международным требованиям ИСО и ХАСП, – говорит Галия Акимбекова.

Еще одна приоритетная сфера в развитии АПК – молочная отрасль. И здесь те же проблемы. На сегодня в республике функционируют более 150 предприятий по переработке молока, но значительная их часть относится к средним и мелким. Основные мощности по переработке молока сосредоточены в нескольких областях, загруженность их соответствует сырьевой базе в среднем на 81–84%. В других регионах наблюдаются недостаток производственных мощностей и низкая доля переработки. Показатель переработки в среднем по республике составил 21,8%, что оценивается как очень низкий.

Главная причина сложившейся ситуации – отсутствие достаточного объема производства молочного сырья, пригодного для глубокой переработки по параметрам качества; неразвитость системы заготовки, первичной обработки, транспортировки и реализация молока, что зачастую объяс­няется высокой долей личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в общем объеме производства молока.

На рынке готовой молочной продукции наибольшая доля национального содержания наблюдается в сегменте жидкого обработанного молока, йогурта, сквашенного молока и сливок. Такие же показатели для сливочного масла, ниже – для сыра, творога и сгущенного молока. Практически пол­ностью обеспечивается импортом

сегмент молока в твердой форме (доля местного производства – всего 1,8%).

А что с мясной отраслью? Здесь насчитывается более 250 мясоперерабатывающих предприятий. Но и ее развитие сдерживает неразвитость сырьевой базы по причине мелкотоварного производства. Мелкотоварность ухудшает качество сырья, ведет к снижению объемов производства из-за низкопородного скота. Отсутствуют охлаждающее оборудование и тара для транс­портировки.

В свою очередь отсутствие качественной кормовой базы сдерживает разведение племенного поголовья, не соблюдается сбалансированный рацион питания скота и, соответственно, качество продукции.

Кроме этого, действующий механизм государственного инвестирования и субсидирования в большей мере нацелен на крупных производителей, мелкие хозяйства слабо охвачены господдержкой, несмотря на высокую их долю в общем объеме производства.

По словам Галии Акимбековой, для решения проблем переработки в мясной и молочной отраслях АПК Казахстана важно преодолеть мелкотоварный характер производства, объединить малые формы хозяйствования, организовать кооперативные откормочные площадки, убойные цеха, молокоприемные пунк­ты. Эти меры позволят решить проблемы повышения объема производства и переработки молока, мяса, контроля качества, обеспечения и расширения сырьевой базы перерабатывающих предприятий.

Для обеспечения стабильного сбыта сельскохозяйственной продукции и развития системы продвижения ее от производителя до потребителя без посредников давно пора создать сеть районных оптово-распределительных центров (ОРЦ). Они позволят крестьянам, в том числе кооперативам, сократить транс­портные расходы, реализовать свою продукцию по справедливой цене. Также необходимы региональные торгово-логистичес­кие центры (ТЛЦ). С их по­мощью можно будет формировать крупные партии продовольствия для поставок на внутренний рынок и экспорт.

Как отмечают специалисты, организация сельскохозяйственных кооперативов является эффективным средством защиты интересов аграриев, решения проблем сбыта, хранения и первичной переработки сельхозпродукции, материально-техничес­кого обеспечения и сервисного обслуживания хозяйств, что подтверждает мировой опыт развития сельскохозяйственной кооперации. Создание ОРЦ и ТЛЦ будет способствовать росту доходов производителей, сокращению цепи посредников между производителем и потребителем и позволит производить товары в соответствии со спросом потребителей по объему и номенклатуре.

В свою очередь меры государственной поддержки в виде предоставления инвестсубсидий для приобретения технологического оборудования, льготного кредитования и налогообложения поз­волят ускорить развитие переработки сырья. Экономический эффект от развития системы «производство – переработка – транспортировка – реализация» позволит получить и социальный эффект – создание новых рабочих мест, сокращение безработицы, повышение занятости на селе.