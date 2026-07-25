Когда кость превращается в холст... Статьи,Творчество 31 июля 2026 г. 0:30 Лаура Казихан, Актюбинская область Художница из Байганинского района возвращает забытые казахские традиции фото автора Впервые работы Гульданы Сериккызы я увидела на выставке в областном музее искусств. Среди картин, скульптур и изделий декоративно-прикладного искусства мое внимание сразу привлекли необычные экспонаты – расписанные кости. На асыках, лопаточных костях и позвонках оживали силуэты людей и животных, распускались цветы, переплетались казахские национальные орнаменты. Казалось невероятным, что такой хрупкий и непривычный для художника материал может стать настоящим холстом. Гульдана Сериккызы родом из села Булактыкол Байганинского района. Сегодня она живет и работает в родном районе, где руководит кружком дизайна в творческом центре. Здесь она учит детей рисованию, знакомит их с декоративно-прикладным искусством и старается привить им любовь к творчеству. – Идея расписывать кости появилась неожиданно. Однажды в руках оказалась небольшая кость. Я внимательно рассмотрела ее необычную форму и поймала себя на мысли, что такая поверхность тоже может стать основой для рисунка, – рассказывает Гульдана. Спустя некоторое время после осеннего согыма (традиционная казахская зимняя заготовка мяса, в основном конины) художница позвонила маме с необычной просьбой собрать и отправить ей разные кости. Получив их, Гульдана начала рассматривать каждую. Одни кости были небольшими и гладкими, другие имели необычные изгибы и фактуру. Постепенно она поняла, что каждая из них может стать основой для отдельной истории. – Сначала это был творческий эксперимент. Мне хотелось проверить, как поведет себя новый материал, как на нем будут смотреться краски и получится ли передать задуманное изображение на такой маленькой поверхности, – делится художница. Постепенно работа настолько увлекла ее, что превратилась в самостоятельное направление творчества. Перед тем как стать частью художественной композиции, каждая кость проходит долгий путь: ее очищают, вываривают, сушат и тщательно подготавливают. Только после этого художница приступает к работе. Не все заготовки выдерживают обработку, некоторые трескаются или теряют форму. Для росписи остаются самые прочные. Перед первым мазком Гульдана внимательно изучает поверхность. Она признается, что иногда именно форма кости подсказывает будущий сюжет. Линии, изгибы и размеры материала помогают понять, какой рисунок будет смотреться наиболее естественно. На одних работах появляются цветы и элементы национального орнамента, на других – изображения животных или человеческие образы. Особенно кропотливой считается роспись асыков. На маленькой поверхности важно продумать каждый штрих, ведь лишняя деталь может нарушить всю композицию. А вот лопаточные кости дают больше пространства для творчества, здесь уже можно рассказать целую историю. Работая с необычным материалом, художница постепенно начала узнавать больше о традициях, связанных с костями в казахской культуре. Она расспрашивала старших родственников о том, какое значение имели разные виды костей в быту и обрядах. Оказалось, что многие из них имели свои названия, символику и особое место в традициях народа. Например, жауырын (лопаточную кость) часто вручали батыру или уважаемому человеку. Считалось, что человек, умеющий «читать» жауырын, может предсказать будущее. Кәрі жілік (лучевую кость) – обычно оставляли в доме как символ достатка и благополучия семьи. Ее могли хранить как оберег, особенно если в доме были дети. Омыртқа (позвоночник) считался одной из важных костей, которую подавали во время угощения, желая гостю здоровья и долгой жизни. Для Гульданы стало открытием, что за привычными предметами, которые многие сегодня воспринимают просто как часть трапезы, скрывается целая система знаний и символов. Поэтому ее работы являются не только украшением, но и способом рассказать о традициях, которые постепенно уходят из повседневной жизни. Особое место в ее работах занимают асыки. Когда-то в них играли дети. После осеннего согыма кости очищали, сушили и использовали в играх. Сегодня эта традиция постепенно уходит, и Гульдана старается напомнить о ней через свои работы. Многие сюжеты художницы связаны с природой родного края: степными животными, птицами, цветами и национальными орнаментами. Но особенно близка ей тема семьи и женской судьбы. На одной из лопаточных костей она создала композицию о разных этапах жизни женщины – от юности до материнства. На небольшой поверхности раскрывается история о взрослении, создании семьи и продолжении рода. Свои знания Гульдана передает и детям, с которыми занимается в творческом центре. На ее занятиях они не только учатся рисовать, но и узнают о традициях, связанных с обычными предметами, которые когда-то были частью повседневной жизни. – Мне хочется, чтобы дети понимали: культура хранится не только в больших событиях и праздниках. Она есть и в простых вещах, которые были рядом с нашими предками, – говорит художница. Сегодня в коллекции Гульданы Сериккызы около сотни работ. Некоторые из них хранятся в музеях, другие становятся подарками и сувенирами. Но сама художница мечтает открыть собственное пространство, где можно будет не только показать свои произведения, но и рассказать посетителям о традициях, связанных с этим необычным материалом. #традиции #кости #асыки #Гульдана Сериккызы