Когда кость превращается в холст...

Впервые работы Гульданы Сериккызы я увидела на выставке в областном музее искусств. Среди картин, скульптур и изделий декоративно-прикладного искусства мое внимание сразу привлекли необычные экспонаты – расписанные кости. На асыках, лопаточных костях и позвонках оживали силуэты людей и животных, распускались цветы, переплетались казахские нацио­нальные орнаменты. Казалось невероятным, что такой хрупкий и непривычный для художника материал может стать настоящим холстом.

Гульдана Сериккызы родом из села Булактыкол Байганинского района. Сегодня она живет и работает в родном районе, где руководит кружком дизайна в творческом центре. Здесь она учит детей рисованию, знакомит их с декоративно-прикладным искусством и старается привить им любовь к творчеству.

– Идея расписывать кости появилась неожиданно. Однажды в руках оказалась небольшая кость. Я внимательно рассмот­рела ее необычную форму и поймала себя на мысли, что такая поверхность тоже может стать основой для рисунка, – рассказывает Гульдана.

Спустя некоторое время после осеннего согыма (традиционная казахская зимняя заготовка мяса, в основном конины) художница позвонила маме с необычной просьбой собрать и отправить ей разные кости. Получив их, Гульдана начала рассматривать каждую. Одни кости были небольшими и гладкими, другие имели необычные изгибы и фактуру. Постепенно она поняла, что каждая из них может стать основой для отдельной истории.

– Сначала это был творческий эксперимент. Мне хотелось проверить, как поведет себя новый материал, как на нем будут смот­реться краски и получится ли передать задуманное изображение на такой маленькой поверх­ности, – делится художница.

Постепенно работа настолько увлекла ее, что превратилась в самостоятельное направление творчества.

Перед тем как стать частью художественной композиции, каждая кость проходит долгий путь: ее очищают, вываривают, сушат и тщательно подготавливают. Только после этого художница приступает к работе. Не все заготовки выдерживают обработку, некоторые трескаются или теряют форму. Для роспи­си остаются самые прочные.

Перед первым мазком Гульдана внимательно изучает поверхность. Она признается, что иногда именно форма кости подсказывает будущий сюжет. Линии, изгибы и размеры материала помогают понять, какой рисунок будет смотреться наиболее естественно.

На одних работах появляются цветы и элементы нацио­нального орнамента, на других – изображения животных или человеческие образы. Особенно кропотливой считается роспись асыков. На маленькой поверхности важно продумать каждый штрих, ведь лишняя деталь может нарушить всю композицию. А вот лопаточные кости дают больше пространства для творчества, здесь уже можно рассказать целую историю.

Работая с необычным материалом, художница постепенно начала узнавать больше о традициях, связанных с костями в казахской культуре. Она расспрашивала старших родственников о том, какое значение имели разные виды костей в быту и обрядах. Оказалось, что многие из них имели свои названия, символику и особое место в традициях народа.

Например, жауырын (лопаточную кость) часто вручали батыру или уважаемому человеку. Считалось, что человек, умеющий «читать» жауырын, может предсказать будущее. Кәрі жілік (лучевую кость) – обычно оставляли в доме как символ достатка и благополучия семьи. Ее могли хранить как оберег, особенно если в доме были дети. Омыртқа (поз­воночник) считался одной из важных костей, которую подавали во время угощения, желая гостю здоровья и долгой жизни.

Для Гульданы стало открытием, что за привычными предметами, которые многие сегодня воспринимают просто как часть трапезы, скрывается целая сис­тема знаний и символов. Поэ­тому ее работы являются не только украшением, но и способом рассказать о традициях, которые постепенно уходят из повседневной жизни.

Особое место в ее работах занимают асыки. Когда-то в них играли дети. После осеннего согыма кости очищали, сушили и использовали в играх. Сегодня эта традиция постепенно уходит, и Гульдана старается напомнить о ней через свои работы.

Многие сюжеты художницы связаны с природой родного края: степными животными, птицами, цветами и национальными ор­наментами. Но особенно близка ей тема семьи и женской судьбы. На одной из лопаточных костей она создала композицию о разных этапах жизни женщины – от юнос­ти до материнства. На небольшой поверхности раскрывается история о взрослении, создании семьи и продолжении рода.

Свои знания Гульдана передает и детям, с которыми занимается в творческом центре. На ее занятиях они не только учатся рисовать, но и узнают о традициях, связанных с обычными предметами, которые когда-то были частью повседневной жизни.

– Мне хочется, чтобы дети понимали: культура хранится не только в больших событиях и праздниках. Она есть и в простых вещах, которые были рядом с нашими предками, – говорит художница.

Сегодня в коллекции Гульданы Сериккызы около сотни работ. Некоторые из них хранятся в музеях, другие становятся подарками и сувенирами. Но сама художница мечтает открыть собственное пространство, где можно будет не только показать свои произведения, но и рассказать посетителям о традициях, связанных с этим необычным материалом.