Что сказал Черчесов?

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Сборная Казахстана по футболу провела третий поединок в новом сезоне Лиги наций УЕФА и вновь потерпела крупное поражение, на этот раз уступив национальной команде Австрии со счетом 0:4.

Фото: oefb.at

В поединке, состоявшемся в Линце, три первых мяча в наши ворота забили выступаю­щие в высшем дивизионе чемпионата Германии полузащитник «РБ Лейпциг» Кристоф Баум­гартнер, защитник «Фрайбурга» Филипп Линхарт и полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер. Ну а точку в матче на 79-й минуте поставил полузащитник австрийского «Рапида» Маттиас Зайдль.

Наша команда смотрелась довольно неплохо почти до самого окончания первого тайма, но во второй половине встречи казахстанские игроки «посыпались» – слишком уж был очевиден класс соперников. Для тех, кто подзабыл, напомним, что этим летом австрийцы дошли до 1⁄8 финала Евро-2024, а потому, несомненно, являлись фаворитами.

– Понятно, что счет – 0:4. Но я доволен этой игрой больше, чем против Словении (проигранной нами со счетом 0:3. – Прим. ред.). Сегодня было больше комбинаций и грамотных действий. Другое дело, что мы пропустили три гола после своих же ошибок. Такие вещи на таком уровне наказываются. Хотим мы это или нет, но интенсивность таких игр выше, чем в нашей лиге... Будем работать. Главное – восстановиться и готовиться к следующему матчу. Рад, что сегодня несколько игроков вышли в составе сборной впервые. Нужно дальше работать над командой, заниматься селекцией и давать результат. К сожалению, в этом дивизионе это не так просто делать, – отметил главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов.

Следующий поединок сборная Казахстана проведет уже в это воскресенье в Алматы против национальной команды Словении. Сейчас наша дружина в Лиге наций УЕФА, Лиге B в Третьей группе с одним набранным очком занимает пос­леднее место. Лидером квартета является Норвегия, набравшая уже 7 оков, после последней победы над Словенией со счетом 3:0. По четыре заветных очка у словенцев и австрийцев.

#Спорт #футбол #Лиги наций УЕФА

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