Общество
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Сыздыкова Лилия
корреспондент

Земельный вопрос в Казахстане всегда находился в фокусе особого внимания общественности. Для того чтобы исключить по нему любые разночтения в будущем, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил соответствующий пункт 6 статьи Конституции изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство».

– Это важное политическое заявление, – отмечает, комментируя предложенную формулировку, проректор ЕНУ, член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию Еркин Онгарбаев. – Думаю, общест­во поддержит его в обязательном порядке, поскольку данная тема всегда волновала народ – сколько было разных предложений по земельным вопросам. В дальнейшем в законах, в том числе конституционных, будет какая-то конкретизация соответствующей позиции, но самое главное, в проекте поправок в Конституцию принципиально эта норма закрепляется.

Конституционная реформа 2022 года – одна из самых крупных с момента принятия Основного закона. Большой пакет поправок, находящихся сейчас на рассмотрении Конституционного совета, затрагивает самый широкий спектр вопросов в сфере госуправления.

Право собственности на землю, статус Первого Президента, расширение функций Мажилиса Парламента и маслихатов, запрет для ближайших родственников Главы государства занимать определенные посты, усиление правозащитных механизмов – далеко не полный перечень вопросов, отраженных в проекте изменений и дополнений в Конституцию.

Одни из самых резонансных поправок, вызвавших волну весьма бурных обсуждений в обществе, касаются статуса Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.­ Рабочая группа предложила изменения в две статьи Конституции: 46-ю и 91-ю.

– Пункт 4 статьи 46 предусматривал, что статус и полномочия Первого Президента определяются Конституцией и... Конституционным законом «О Первом Президенте РК». Рабочая группа посчитала, что надо исключить эти нормы. Почему? Во-первых, у нас есть четко предусмотренная система высших органов государства, которая начинается с Президента.

Согласно статье 44 Конституции, Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики, является гарантом Конституции, обеспечивает сбалансированное функционирование всех трех ветвей власти. А когда наряду с этими нормами действует Конституционный закон, который предоставляет определенные полномочия, – это, конечно же, входит в противоречия с положениями о полномочиях и статусе Президента, определенными Конституцией. Исходя из этого и была предложена поправка – исключить норму о том, что статус и полномочия Первого Президента определяются Конституцией и Конституционным законом, – поясняет ректор Академии правосудия при Верховном суде Зауреш Баймолдина.

Это изменение повлекло и поправки в 91-ю статью, из которой исключено упоминание слова «Елбасы». Предложенная редакция: «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности Респуб­лики, а также статус Первого Президента РК как Основателя независимого Казахстана являются неизменными».

– Такие принципы Конституции, как равенство и справедливость, приоритет прав человека, не допускают никакой исключительности. Мы все – граждане этой страны и обладаем равными конституционными правами. Поэтому рабочая группа исключила статью 46 часть 4 и в статью 91 внесла изменения, исключившие понятие «Елбасы» и статус. Гарантии для всех экс-президентов должны быть равные, не дающие никакого иммунитета, как в любой демократической, цивилизованной стране.

Выдуманное некоторыми политологами неюридическое, неконституционное, навязанное понятие «Елбасы» (вождизм) не соответствует ни духу, ни принципам Основного закона, да и вообще не понимается в демократическом мире. Рабочей группой исключаются из Конституции все нормы, касающиеся полномочий Первого Президента. Соответственно, Конституционный закон о Первом Президенте – Елбасы в дальнейшем будет поставлен на утрату. В Конституции не закрепляется новый статус Первого Президента, как преподнесли это некоторые СМИ, вырвав из контекста, а лишь конкретизируется его историчес­кая роль, – добавляет директор экспертного института Европейского права и прав человека, член рабочей группы Марат Башимов.

Кроме того, рабочей группой по внесению изменений в Основной закон была предложена поправка о том, что близкие родственники Президента не вправе занимать должности политических госслужащих и руководителей в организациях квазигосударственного сектора (об этом Касым-Жомарт Токаев говорил в мартовском Послании).

Важная часть общего пакета поправок затрагивает Парламент. В первую очередь меняется сама система выборов депутатов Мажилиса: от выборов исключительно по партийным спискам страна переходит к смешанной пропорционально-мажоритарной системе, и 30% мажилисменов будут избираться гражданами напрямую, по одномандатным округам.

– Если депутат, которого народ поддержал, не будет в последующем выполнять надлежащим образом свои функции, обязанности, то может быть поставлен вопрос о его отзыве. Механизм и процедура отзыва будут прописа­ны в Конституционном законе «О Парламенте», – отмечает
Зауреш Баймолдина.

Также в нижней палате Парламента больше не будет представительства Ассамблеи народа Казахстана: предлагается, чтобы АНК теперь рекомендовала Главе государства пять кандидатур для назначения в Сенат в рамках президентской квоты (которая сокращается с 15 до 10 человек).

Важная поправка, серьезно усиливающая Мажилис, – это положение о том, что нижняя палата Парламента наделяется функцией принятия законов.

– Предлагается, чтобы Мажилис сам принимал законы. То есть как только пройдет пленарное заседание Мажилиса, на котором рассматривался и был одобрен законопроект, он будет считаться принятым. И в Сенат на рассмотрение он будет отправляться не как законопроект, а как закон, который Сенат может одобрить или не одобрить, целиком или какие-то отдельные нормы. Здесь мы тоже идем в русле мировой тенденции: общепринято, что закон принимается нижней палатой Парламента. Если верх­няя палата не одобрит закон в целом или в части, она может направить свои возражения в Мажилис, – поясняет ректор Академии правосудия.

Еще одна важная поправка затрагивает процедуру назначения акимов областей и городов республиканского значения. По действующему законодательству они назначаются Президентом с согласия маслихата, причем маслихата непосредственно облас­тей, городов республиканского значения и столицы.

– Теперь предлагается, во-первых, чтобы Президент вносил кандидатуры на рассмотрение маслихатов на альтернативной основе – то есть не менее двух. Причем требоваться будет согласие всех маслихатов, которые расположены на территории соответствующей области, столицы или города республиканского значения. Это говорит о том, что аким области будет фактически избираться косвенным способом. Маслихат – представительный орган, его депутаты избираются населением соответствующей административно-территориальной единицы, и они являются выразителями его интересов. С принятием данной нормы усиливается роль маслихатов как выразителей интересов и чаяний населения, – подчеркивает Зауреш Баймолдина.

Проект изменений и дополнений в Конституцию предполагает поправки в более чем 30 статей (из 98), что делает нынешнюю конституционную реформу одной из самых больших с момента принятия Основного закона.

Как отмечает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, цель конституционной реформы – заложить прочный фундамент дальнейшей всесторонней политической модернизации страны. Принятие предложенных поправок позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов Нового Казахстана.

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