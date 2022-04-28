Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции

Земельный вопрос в Казахстане всегда находился в фокусе особого внимания общественности. Для того чтобы исключить по нему любые разночтения в будущем, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил соответствующий пункт 6 статьи Конституции изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство».
– Это важное политическое заявление, – отмечает, комментируя предложенную формулировку, проректор ЕНУ, член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию Еркин Онгарбаев. – Думаю, общество поддержит его в обязательном порядке, поскольку данная тема всегда волновала народ – сколько было разных предложений по земельным вопросам. В дальнейшем в законах, в том числе конституционных, будет какая-то конкретизация соответствующей позиции, но самое главное, в проекте поправок в Конституцию принципиально эта норма закрепляется.
Конституционная реформа 2022 года – одна из самых крупных с момента принятия Основного закона. Большой пакет поправок, находящихся сейчас на рассмотрении Конституционного совета, затрагивает самый широкий спектр вопросов в сфере госуправления.
Право собственности на землю, статус Первого Президента, расширение функций Мажилиса Парламента и маслихатов, запрет для ближайших родственников Главы государства занимать определенные посты, усиление правозащитных механизмов – далеко не полный перечень вопросов, отраженных в проекте изменений и дополнений в Конституцию.