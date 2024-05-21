Что связывает Пушкина с областью Абай?

Пушкин оказался связан с Казахстаном тысячами нитей, которые прочно соединили две культуры ‒ казахскую и русскую. Одна из таких нитей связана с именем Абая, благодаря которому Пушкин впервые зазвучал на казахском языке. Впервые же казахский поэт прочел стихи русского стихотворца в семипалатинской библиотеке. На выставке можно увидеть тот самый том сочинений Пушкина, который брал читать посетитель библиотеки Абай Кунанбаев. Редкое издание предоставлено для выставки областной универсальной библиотекой.

На выставке представлены и редкие издания Пушкина XIX и начала XX веков на казахском и русском языках, а также множест­во уникальных и интересных предметов, связанных с наследием Пушкина, – почтовые марки и спички, бюсты и статуэтки, игры и игрушки, открытки и парфюм, панно и афиши, монеты, медали, значки, билеты на спектакли по Пушкину 1914 и 1916 годов. А еще здесь можно увидеть нас­тоящее деревянное корыто и «литературный» черный чай, каждый пакетик которого пос­вящен разным произведениям Пушкина.

Совместно со студией «Магия цвета» в музее организована тематическая выставка детских рисунков «Территория первых», посвященная череде важных событий из истории региона.

– Семей и область Абай – родина очень многих знаковых событий и явлений в истории страны. Выставка дает возможность художественным языком рассказать о некоторых из них, – поясняет специалист музея Алла Белякина.

К примеру, именно в Семипалатинске в 1833 году открылся первый на территории Казах­стана историко-краеведческий музей. Учительская семинария, появившаяся в городе в сентяб­ре 1903 года, стала первым педагогическим образовательным учреждением Казахстана. В 1885 году в Семипалатинске начали строительство первого в стране водопровода. Всемирно известный писатель Федор Дос­тоевский стал первым цветоводом города, а паровая мельница братьев Мусиных – первой на территории страны. В 1923 году в городе открылась первая на территории Казах­стана метрологическая служба. Железнодорожный мост через Иртыш в Семее – самый крупный на легендарном Турксибе. Эти и другие факты нашли свое отражение в работах воспитанников студии «Магия цвета».

Вниманию гостей также была предложена выставка «НеобыЧАЙные ЧАЙники», где представлены самые разные сосуды для приготовления ароматного напитка. Самые старые из них – металлические. Один из них – большой медный чайник, в котором воду грели не только на печи, но и на костре. В экспозиции также доливные и заварочные, фарфоровые и керамические, миниатюрные и огромные чайники. Большая часть экспонатов представлена образцами второй половины ХХ века, которые погружают в атмосферу бабушкиного уюта и вызывают ностальгию по детству.