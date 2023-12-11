Что за хворь эта корь?

В одном из последних своих выступ­лений министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что резкий рост заболеваемости корью начался с сентября этого года. Глава ведомства связывает вспышку кори с началом учебного года и, соответственно, скоп­лением детей в небольших коллективах. В целях стабилизации ситуации вакцинацией было охвачено более 600 тыс. детей, что сос­тавляет 84% маленьких казахстанцев в возрасте от одного года до шести лет. Согласно рекомендации ВОЗ, этот показатель должен быть не менее 80.

По последним данным, в стране зарегистрировано 20 556 случаев кори, из них 81% – среди детей до 14 лет, это больше 16 тыс. человек. 15,4% (более трех тысяч случаев) приходится на взрослое население. Однако цифры постоянно меняются, и, к сожалению, пока в порядке возрастания. По словам медиков, ежедневно регистрируются около 350 новых случаев заражения корью.

По информации руководителя управления контроля за вакцино­управляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Нуршай Азимбаевой, повышенный уровень заболеваемости отмечается в южных регионах страны. Среди антилидеров – Шымкент (более трех тысяч случаев), Алматы (также свыше трех тысяч заболевших), Жамбылская (2 779) и Алматинская (1 832) области. В основном заболеваемость, по словам специалистов, регистрируется за счет невакцинированных лиц. Между тем корь чревата осложнениями. Так, у одного из двадцати детей, больных корью, может развиться пневмония, более того, вирус может вызвать склерозирующий панэнцефалит даже через 5–7 лет после выздоровления ребенка.

У нас против кори детям ставят прививки индийского производителя Serum Institute of India. Этот крупнейший производитель вакцин широко известен в мире, их препарат поставляется больше чем в 70 стран. Однако за последние несколько лет заметно возрос процент недоверия казахстанских родителей к вакцинации в целом. И чаще всего сомнения связаны с качеством предоставляемой вакцины.

– Вакцина КПК (против кори, паротита и краснухи), которую ставят нашим детям, прошла сертификацию ВОЗ. Это гарантирует качество и безопасность. Ежегодно используется по несколько миллионов доз этого производителя, и серьезных реакций и осложнений, связанных с введением вакцины, не зарегистрировано. В Казахстане она используется уже более десяти лет для плановой вакцинации, – поясняет Нуршай Юсунтаевна.

Еще одна из причин отказа от плановой вакцинации детей – это страх возможных осложнений и поствакцинальные реакции.

– Есть регистрация ожидаемых реакций, которые описаны в инструкции производителя. Это могут быть кратковременное повышение температуры тела, покраснение и отек в месте введения вакцины, возникающие не только конкретно при этой прививке, но и большинстве других вакцин, потому как всякий препарат, который вводится для того, чтобы выработать иммуноответ в организме, может вызывать такие реакции. Кроме того, может еще появиться небольшая сыпь в последующие несколько дней, но чаще всего это проходит без какого-либо специфического лечения. Это обычная реакция. Хочу напомнить, что плановая вакцинация у нас проводится в возрасте одного года и в шесть лет, – рассказывает руководитель управления контроля за вакцино­управляемыми инфекциями Комитета санэпидконтроля Минздрава.

По словам Нуршай Азимбаевой, старшее поколение беспрекословно вакцинировало своих детей, потому что люди знали не понаслышке, насколько инфекции могут угрожать жизни, особенно несформировавшемуся детскому организму.

– Вспомните, в довакцинальном периоде в семье рождалось до 10–12 детей, но выживали только один или два. Это факт. В то время инфекции очень часто калечили и убивали детей. Поэтому с появлением возможности вакцинации родители и не думали от нее отказываться. Сейчас же, поскольку подобные инфекционные заболевания стали встречаться реже, люди стали больше обращать внимания на поствакцинальный период, – рассуж­дает специалист.

Есть и еще один момент, сплошь и рядом используемый ярыми антиваксерами современности. За последние два десятилетия в Казахстане, впрочем, как и во всем мире, среди детей участились случаи заболеваний ­аутистического спектра и ДЦП, и многие родители связывают это именно с плановой иммунизацией.

– Но сейчас появилось очень много научных исследований на мировом уровне, которые доказывают отсутствие связи аутизма или ДЦП с введением вакцин. Ученые разных стран уже многократно опровергали эту гипотезу. И с родителями сейчас проводится разъяснительная работа, чтобы довести до их сведения важность иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Из-за долгого отсутствия дифтерии и столбняка, которые чаще, чем корь, дают серьезные осложнения и порой приводят к летальным исходам, население несколько потеряло бдительность. И об этом надо напоминать, – резюмировала эксперт.

Впрочем, медицинская общественность уже давно активно включилась в процесс информационно-разъяснительной пропаганды. Повсеместно выпускаются и распространяются наглядные пособия, памятки, буклеты о важности вакцинации.

– С начала текущего года на площадках СЦК, региональных в том числе, было проведено 112 брифингов, в СМИ и соц­сетях опубликовано более семи тысяч интервью, вышло в свет свыше 730 статей о пользе вакцинации. На официальном сайте Комитета сан­эпидконтроля размещены около сорока информационно-образовательных материалов, еще триста – на сайтах территориальных департаментов и 117 – в социальных сетях. Конкретно по профилактике кори было проведено 613 прямых эфиров. Специалистами наших территориальных департаментов санэпидконтроля, управлений здравоохранения на мес­тах тоже проводится огромная работа. В текущем году по данной тематике было распространено больше ста тысяч пособий, также разрабатываются и транслируются видеоролики о пользе иммунизации. Проводятся встречи с населением, с представителями религиозных общин с учетом того, что одной из причин отказа являются религиозные убеждения. При поликлиниках есть школы молодых матерей, где врачи беседуют с родителями. И надо отметить, что благодаря разъяснительной работе из числа отказывающихся за девять месяцев текущего года были привиты более трех тысяч человек, изменивших свое отношение к вакцинации и прививкам, – отметила позитивные изменения Нуршай Юсунтаевна.

По словам руководителя управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями, стабилизировать ситуацию по заболеваемости корью возможно только при массовой иммунизации населения с целью выработки коллективного иммунитета. В связи с этим Министерством здравоохранения уже проводится дополнительная иммунизация, для которой было закуплено 1,5 млн доз вакцины.

Кроме того, до конца года вакцинации подлежат более ста тысяч детей от года до шести лет. По данным Министерства здравоохранения, экстренной вакцинацией в очагах вспышек охвачено более 15 тыс. человек. Свыше 63 тыс. граждан привиты в возрасте до 18 лет, они прививок ранее не получали.